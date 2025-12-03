머스크 "AI 시대, 에너지가 통화 역할…돈 개념 사라질 것"

"AI·로봇이 디플레 유발, 美 부채 문제도 해결"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 인공지능(AI) 시대에는 에너지가 통화 역할을 하게 될 것이며, AI·로봇 기술이 기존 경제 구조를 크게 뒤흔들 것이라고 내다봤다.

2일(현지시간) 인도 기업가 니킬 카마스가 유튜브 채널에 게시한 영상에 따르면 머스크 CEO는 최근 인터뷰에서 "장기적으로 보면 돈의 개념이 사라질 것"이라며 "AI와 로봇 기술이 모든 인간의 욕구를 충족시킬 만큼 발전한다면 돈의 중요성이 급격히 떨어진다"고 했다. 그는 "물리학 기반의 근본적인 화폐(currencies)는 여전히 존재하게 된다. 그러나 에너지가 진짜 화폐"라며 "그래서 내가 비트코인이 에너지에 기반한다고 말한 것이고, 에너지는 법으로 규제할 수 없다"고 설명했다.

머스크 CEO는 "에너지를 생성하기는 매우 어렵다"며 "그래서 아마도 우리는 돈을 갖지 않고 에너지만 갖게 되고, 발전(power generation)이 사실상 통화가 될 것이라 생각한다"고 했다. 또 "문명이 계속 발전하는 한, 우리는 대규모 AI와 로봇을 갖게 될 것이며, 그것이 미국 부채 위기를 해결할 유일한 방법"이라고 했다. 그러면서 "그 단계에 도달하는 데 얼마나 걸리냐고 묻는다면, 내 생각엔 아마도 3년 이내에 상품과 서비스 생산량이 화폐 공급 증가율, 즉 인플레이션 속도를 초과해 디플레이션이 발생할 수 있고, 이후 금리가 제로로 떨어지면 부채 문제가 지금보다 작아질 것"이라고 설명했다.

머스크 CEO는 '오늘날의 가치 평가 기준에서 자본주의적 목적을 위해 무엇을 사겠느냐'는 질문에는 "나는 주식을 사거나 투자할 대상을 찾지 않는다. 그저 무언가를 만들거나 구축하려 하며, 내가 만든 회사들의 주식이 따라올 뿐"이라고 답했다. 이어 "AI와 로봇이 매우 중요해지는 만큼, 구글이 미래에 꽤 가치 있을 거라고 생각한다"며 "그들은 엄청난 가치 창출의 토대를 마련했다. 엔비디아도 현시점에서 명백히 그렇다"고 했다.





또 머스크 CEO는 AI 규제 문제와 관련해 "강력한 기술을 창조할 때 그것이 잠재적으로 파괴적일 수 있다는 위험이 존재한다"며 "진실(truth)과 아름다움(beauty), 호기심(curiosity), 이 3가지가 AI에 가장 중요한 요소"라고 했다. 그러면서 "AI가 이것을 가치관으로 삼는다면 인류가 지속되는 모습을 보려고 할 것"이라며 "인류가 존재하지 않는 것보다 존재하는 것이 훨씬 흥미롭기 때문"이라고 덧붙였다.





