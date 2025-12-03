은퇴 선언 접고 지인 채널에 깜짝 출연…1800만 캠핑 유튜버 선행에 '엄지척'

가족과의 시간 위해 6개월 전 잠정 은퇴 선언

어려움 겪고 있는 지인 위해 타 채널 출연

니콜스 출연 후 채널 구독자 두배 가까이 늘어

가족과의 시간, 사생활 보호를 위해 은퇴를 선언했던 구독자 1810만명의 캠핑 관련 유튜버가 어려운 상황에 놓인 동료 유튜버를 위해 깜짝 복귀해 감동을 줬다. 지난달 30일 유튜브 채널 'Outdoor Boys'(아웃도어 보이즈)로 활동했던 루크 니콜스는 지난 5월 은퇴 선언 이후 6개월여 만에 복귀했다. 무엇보다 니콜스는 자신의 채널이 아닌 평소 인연이 있던 지인인 스티븐 스미스가 운영하던 채널 'MyLifeOutdoors'(마이라이프아웃도어)를 통해 시청자와 만났다.

가족과의 시간, 사생활 보호를 위해 은퇴를 선언했던 구독자 1810만명의 캠핑 관련 유튜버 루크 니콜스. 유튜브 채널 'MyLifeOutdoors'

앞서 스미스는 지난달 2일 유튜버 활동이 어려워졌다고 알린 바 있다. 아내의 암 투병 때문이었다. 당시 스미스는 "아내가 지난 4월 갑상샘암 진단을 받고 수술받았는데 지난 6~7월쯤 유방암 진단을 받았다. 검사 결과 림프샘까지 전이된 상태"라고 밝혔다. 이어 "아내는 22주간의 화학요법 중 4주째에 접어들었다"며 가족 부양과 아내 간호에 집중할 예정이라고 알렸다. 그는 "계속 영상을 제작하겠지만 그 수는 줄어들 거다. 한 달에 한 번쯤 올릴 예정"이라고 전했다. 스미스는 영상 내내 울먹이는 모습을 보여 안타까움을 자아냈다.

이로부터 약 한 달 만인 지난 1일 스미스 채널에는 은퇴를 선언했던 유명 유튜버 니콜스가 출연했다. 니콜스는 '텐트도 없고 침낭도 없이 눈보라 속 캠핑'이라는 제목의 영상에서 자신을 소개하며 "여긴 제 유튜브 채널이 아니다. 몇몇 분들은 이미 알고 계시겠지만 최근 스티븐 아내가 암을 진단받았다. 그는 아내와 4명의 자녀를 보살피느라 고생 중"이라고 말했다. 이어 그는 "저는 스티븐이 한 번에 한 가지 일만 걱정할 수 있도록 그를 위해 짧은 유튜브 영상을 만들어주면 어떨까 생각했다"며 "그래서 나는 여기 알래스카 한복판에서 텐트도, 침낭도 없이 서 있다"고 채널에 등장한 이유를 설명했다. 그러면서 그는 "여긴 스티븐 채널이기 때문에 그가 자주 하던 장비 리뷰도 조금 할 것"이라고 덧붙였다.

MyLifeOutdoors를 채널을 운영하는 스티븐 스미스. 유튜브 채널 'MyLifeOutdoors'

이후 니콜스는 텐트나 침낭 없이 알래스카에서 캠핑했고 쓰러진 나무로 대피소를 짓고 저녁 식사로 스튜 요리를 선보였다. 그러면서 그는 스미스가 해왔던 스타일대로 아웃도어 장비를 소개하는 등 영상을 진행해 눈길을 끌었다. 영상 말미 니콜스는 시청자들을 향해 "스티븐 가족이 힘든 시간을 보내고 있는 동안 그의 유튜브 채널을 구독하고 영상을 시청한다면 그들에게 큰 도움이 될 것"이라며 응원을 부탁했다. 선의가 담긴 니콜스의 깜짝 복귀는 많은 누리꾼에게 감동을 전했다. 이에 전 세계 각지의 누리꾼들은 후원금을 보내며 "스티븐 아내의 쾌유를 빈다" "이 글이 스티븐과 그의 가족에게 도움이 되길 바란다" 등 댓글을 남겼다.





니콜스가 등장한 영상이 공개된 후 스미스 채널 구독자는 기존 약 58만명에서 91만명으로 폭발적으로 늘었다. 앞서, 니콜스는 구독자 1810만 명을 보유한 유튜브 채널 '아웃도어 보이즈'를 통해 캠핑, 낚시 등 각종 야외 모험을 즐기는 영상과 생존 기술, 탐험 기술 등을 공유해왔다. 올해로 채널 개설 10년을 맞은 니콜스는 야생 탐험 영상으로 부와 인기를 얻었지만, 기대했던 것 이상으로 쏟아지는 관심이 우려된다며 지난 5월 세 자녀 등 가족들과 더 많은 시간을 보내기 위해 은퇴를 선언하고 채널 운영을 잠정 중단을 선언한 바 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

