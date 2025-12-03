포바이포, 日 레스타 코퍼레이션과 AI솔루션 파트너십 계약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

콘텐츠 인공지능(AI) 솔루션 업체 포바이포는 일본 레스타 코퍼레이션과 AI 솔루션 제품 판매 유통 권한에 대한 파트너십 계약을 체결했다고 3일 밝혔다.

일본 도쿄에 본사를 둔 레스타는 연간 매출 약 5조원 규모의 상장사다. 반도체 및 전자부품의 유통, 에너지 기술, 영상 장비 및 음향, 정보통신 시스템 설계 및 운용 등을 비롯해 콘텐츠 제작과 미디어 솔루션 제공까지 다양한 사업을 하고 있다.

계약을 계기로 레스타는 앞으로 일본에서 포바이포의 화질 개선 AI 솔루션픽셀을 전국에 판매, 유통을 전담한다. 레스타가 쌓아온 일본 내 방송국, 제작사, OTT, FAST채널, 공공 DX 산업군과의 긴밀한 네트워크를 통해 픽셀 솔루션이 적용될 수 있는 다양한 영역에서 기회를 만들어 나갈 예정이다.

포바이포와 레스타는 지난달 일본에서 열린 일본 최대 규모의 방송, 미디어장비 전시회 '인터비 2025'에서 나란히 부스를 꾸려 새롭게 공개된 실시간 화질 개선 제품 'AI 픽셀 스트림'의 전시를 함께 진행했다. 전시회를 찾은 현지 바이어들을 대상으로 공격적인 마케팅을 했다.





포바이포 솔루션사업본부 배성완 본부장은 "일본 고객사와의 기술 검증(PoC) 및 후속 미팅을 레스타와 함께 공동으로 진행하고 있다"며 "일본 시장에서 빠르게 수요가 늘어나고 있는 AI 기반 영상 리마스터링, 업스케일링, 아카이브 품질 고도화에 대한 니즈(Needs)를 레스타의 영업 노하우와 네트워크를 통해 확장해 나갈 계획"이라고 설명했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

