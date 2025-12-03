신세계까사 "캄포 구스 AI 광고 조회 수 400만 눈앞"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"온라인 중심으로 브랜드·제품 체험 기회 늘릴 것"

신세계까사는 프리미엄 가구 브랜드 까사미아의 '캄포 구스' 인공지능(AI) 광고 시리즈가 누적 조회 수 400만회 달성을 앞두고 있다고 3일 밝혔다.

까사미아는 지난 10월 31일 공개한 '캄포 구스' AI 광고 2편 '거 대리의 피땀눈물'이 공개 2주 만에 100만회를 돌파했고, 3주 만에 인스타그램 조회 수 170만회를 넘어섰다. 앞서 8월 선보인 1편도 조회 수 200만회를 기록해 시리즈 누적 400만회 돌파를 예고했다.

1편은 퇴사를 결심한 '오리'와 그 빈자리를 채우며 등장한 신입 '거위'가 주인공으로 '오리가 퇴사하고 유능한 거위가 새로 입사했다'는 설정의 콘텐츠다. 거위가 캄포 구스 신제품 발표회를 준비하며 능력을 발휘하는 스토리를 그려내며 기존 오리털 소파가 거위털로 업그레이드됐다는 점을 전달했다.

2편은 '미생'·'슬기로운 의사생활' 등을 비롯해 최근 종영한 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기'와 같이 직장인의 애환에 초점을 맞춘 에피소드다. 입사 이후 상사의 잔소리와 실적 압박에 시달리는 거위 '거 대리'의 직장생활을 현실감 있게 담아냈다.

신세계까사는 캐릭터 기반의 스토리텔링 콘텐츠가 특히 MZ세대 사이에서 높은 호응을 얻고 있는 만큼, 해당 광고 시리즈를 지속해서 선보여 고객의 눈높이에서 흥미를 자극하며 유대감을 확대해 나갈 계획이다.





신세계까사 관계자는 "제품을 직접 설명하지 않아도 거 대리라는 캐릭터의 시선을 통해 자연스럽게 특장점이 드러나고, 소비자가 '우리 이야기 같다'고 느낄 수 있는 공감이 형성되고 있다"며 "인스타그램이나 유튜브 등 온라인 채널을 중심으로 브랜드와 제품을 거부감 없이 자연스럽게 경험할 수 있는 기회를 늘려나갈 예정"이라고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

