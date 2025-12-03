광양시, 5년 만에 출생아 수 '1천명' 도시 회복

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월까지 누적 출생아 수 1천38명 기록

전남 광양시는 2020년 출생아 수 1,024명을 기록한 이후 5년 만에 다시 연간 출생아 1,000명을 회복했다고 밝혔다.

2025년 11월 말 기준 광양시 출생아 수는 1,038명으로 집계됐다. 10월 누적 960명에서 11월 한 달 동안 78명이 태어나며 1,000명 선을 예상보다 빠르게 넘어선 것이다.

광양시 청사 전경.

이번 기록은 전국적인 초저출산 심화 상황 속에서도 특히 주목할 만하다. 전국 229개 시군구 가운데 약 60%가 연간 출생아 수 1,000명을 넘기지 못하고 있으며, 상당수 중소도시는 500~900명대에 머무르고 있다. 이러한 가운데 광양시의 출생아 수 반등은 지역 규모 대비 이례적인 성과로 평가된다.

시는 특히 11월 누적 출생아 수가 전년 동월 대비 22.7% 증가한 점에 주목했다. 2024년 846명이었던 누적 출생아 수가 올해 같은 기간 192명 늘어난 것으로, 시는 이 같은 증가세가 2024~2025년 신설·확대된 임신·출산 지원정책의 효과와 맞물린 것으로 분석했다.

최근 2년 내 신설ㆍ확대된 주요 지원사업으로는 임신축하금 100만 원 지급, 고령임부 의료비 플러스 지원(최대 50만 원), 산후조리비 지원 확대(일반산모 80만 원→100만 원), 출생축하금 지급 조건 완화(거주기간 1년→6개월) 등이 있다.

시는 또한 난임가정 지원 강화를 위해 난임부부 교통비(시술 차수당 최대 20만 원) 지원, 난임 시술비 본인부담금 지원(출산 1회당 최대 25회, 최대 100만 원)을 확대하며 임신 초기부터 출산까지 이어지는 경제적 부담을 실질적으로 낮췄다.

이와 함께 지역 산업구조와 정주환경 변화도 출생 증가를 뒷받침한 것으로 분석된다. 광양제철소 및 연관 산업을 중심으로 20~40대 전입 인구가 증가했고, 신규 아파트 공급 확대와 정주여건 개선으로 인근 도시 대비 낮은 주거비와 안정적인 생활환경이 조성된 점도 출생 증가의 긍정적 요인으로 작용했다.





황영숙 출생보건과장은 "아이 낳고 키우기 좋은 도시를 만들기 위한 광양시의 노력과 시민·지역사회의 믿음이 함께 이뤄낸 소중한 성과"라며 "2026년 공공산후조리원 개원 등을 통해 출산 친화 도시로서의 흐름을 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.





