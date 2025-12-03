본문 바로가기
수요·창업기업이 원팀으로…창진원, 이노웨이브 리그 개최

이서희기자

입력2025.12.03 08:33

10개 컨소시엄 참석해 협업 성과 발표
대상에 람다마이크로·원익큐엔씨 컨소시엄

수요기업과 창업기업이 '원팀 컨소시엄'을 구성해 공동으로 과제를 기획·제안하는 자리가 열렸다.

수요·창업기업이 원팀으로…창진원, 이노웨이브 리그 개최 창업진흥원이 서울 용산구 드래곤시티에서 개방형 혁신 프로그램 '이노웨이브 리그'를 개최한 뒤 기념사진을 촬영하고 있다. 창진원
창업진흥원은 서울 용산구 드래곤시티에서 개방형 혁신 프로그램 '이노웨이브 리그'를 개최했다고 3일 밝혔다. 올해로 2회를 맞은 이노웨이브 리그는 초격차 창업기업의 혁신 기술력과 수요기업의 실증 환경·사업화 인프라를 결합해 개방형 혁신을 실현하는 프로그램이다. 기존 창업기업 단독 제안 방식에서 벗어나, 수요기업과 창업기업이 '원팀 컨소시엄'을 구성해 공동으로 과제를 기획·제안하는 점이 특징이다.


올해 이노웨이브 프로그램에는 총 41개 대·중견·공공기관 수요기업이 참여 의사를 밝힌 가운데 초격차 창업기업 156개 사가 밋업(Meet-up)에 참석해 1:1 매칭 상담을 진행했다. 이후 협업 제안서 접수와 '이노웨이브 데이' 발표 평가를 거쳐 최종 10개 컨소시엄이 PoC(실증) 과제를 수행했다. 이노웨이브 리그는 이들이 수개월간 다듬어 온 협업 결과를 한 자리에서 발표·평가하고, 우수 사례를 시상하기 위해 마련된 결승 무대다.


이날 행사에서는 10개 컨소시엄이 투자자와 산업전문가 등으로 구성된 평가위원단 앞에서 협업 성과 발표를 진행하며 치열한 경합을 벌였다. 발표가 끝날 때마다 현장에선 실제 적용 가능성과 확장성, 글로벌 경쟁력 등을 놓고 뜨거운 토론이 이어졌다.


심사 결과, 대상은 '마이크로파 경화 기반 고경도·고내화학성 폴리머 코팅 기술개발 및 반도체 공정 부품 적용' 과제를 수행한 람다마이크로·원익큐엔씨 컨소시엄에 돌아갔다. 최우수상은 '서울시 청년 주거정책 인공지능(AI) 앱 개발' 과제를 수행한 씨지인사이드·서울특별시청 컨소시엄이 받았다. 우수상은 '공정 리스크 예측 AI 구축' 과제를 수행한 그래파이·한화오션 컨소시엄이 받았다.


대상을 받은 람다마이크로·원익큐엔씨 컨소시엄은 "이번 과제는 국내 반도체 공정의 안정성과 생산성을 높이기 위한 작은 출발점이라고 생각한다"며 "앞으로도 고내화학성 폴리머 코팅 기술을 지속적으로 고도화해 반도체 열처리 분야의 게임 체인저가 되기 위해 노력하겠다"고 말했다.


유종필 창업진흥원장은 "이노웨이브는 혁신 기술을 가진 초격차 창업기업과 현장의 문제를 가진 수요기업이 '원팀'으로 문제를 정의하고, 함께 해결책을 만들어가는 새로운 방식의 개방형 혁신 플랫폼"이라며 "이노웨이브를 통해 창업기업과 수요기업의 더 많은 원팀 컨소시엄이 새로운 성공 사례를 만들어갈 수 있도록 뒷받침하겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

