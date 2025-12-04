[2025자본투자대상]KB증권, 고객 중심 디지털 혁신으로 신뢰받는 투자플랫폼 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

디지털 부문 최우수상

KB증권이 '2025 아시아자본투자대상'에서 디지털 부문 최우수상을 받았다.

KB증권이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에서 디지털 부문 금융투자협회장상을 수상하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자

KB증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 'M-able'(마블)을 중심으로 트레이딩, 투자정보, 금융상품, 보안 등 디지털 금융 전반을 고도화했다. 대체거래소 도입, 주야간 통합거래, 해외선물옵션 통합, 소수점 거래 확대를 통해 안정적이고 효율적인 거래 환경을 구축했으며, 통합검색·스탁브리핑 등 개인화 투자정보 서비스를 강화해 고객의 투자 인사이트를 높였다.

연금·금융상품의 디지털 접근성을 개선하고 UX(사용자 경험)·디자인 혁신을 통해 친근하고 직관적인 이용 경험을 제공했다. 또 안면인증, 안심차단 등 비대면 실명확인 체계를 강화해 보안성과 신뢰도를 높였으며, 인공지능(AI) 기반 자문형 투자 서비스 'AI가 골라주는 투자'를 도입해 차세대 디지털 자산관리 플랫폼으로 발전했다. 이를 통해 KB증권은 고객 중심의 스마트 금융 플랫폼으로 도약하며, 지속적인 디지털 혁신을 이어가고 있다.





이에 KB증권의 디지털 자산관리(WM) 서비스 자산 규모는 10조원을 돌파했다. 2022년 말 3조4000억원 수준이던 디지털 WM 자산이 불과 3년 만에 약 3배 성장했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

