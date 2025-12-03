쇼박스, 태국 대표 스튜디오와 손잡아

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

M STUDIO와 MOU…IP 각색·공동 제작

AD

쇼박스는 태국 제작·배급사 M 스튜디오와 영화 공동제작을 위한 양해각서를 체결했다고 3일 밝혔다.

M 스튜디오는 태국 최대 극장 체인 메이저 시네플렉스 그룹 산하의 제작·배급사다. 공포와 액션 장르에서 강점을 보이며 지난해부터 올해까지 태국 박스오피스 점유율 54%를 차지했다. 특히 '데스 위스퍼러' 시리즈는 누적 수익 734억원으로 흥행했다.

양사는 시나리오 공동 개발, 공동 투자, 인력 교류, 글로벌 배급 등 모든 부문에서 협력한다. 쇼박스는 보유한 지적재산(IP) 가운데 일부를 태국 영화로 각색하는 방안도 모색한다.

쇼박스는 "태국은 독창적인 창의성과 빠르게 발전하는 영화산업을 갖춘 잠재력 높은 시장"이라며 "다양한 나라의 관객과 연결되는 프로젝트를 만들겠다"고 밝혔다.





AD

양사는 이미 첫 협업 영화를 기획·제작하고 있다. 쇼박스는 "추후 세부적인 사항을 공개할 예정"이라고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>