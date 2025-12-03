"오사카·교토에 그 많던 중국인들 어디갔어?"…호텔 예약 최대 70% 급감

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다카이치 총리, 대만 유사시 개입 발언 후폭풍

여행 자제령으로 호텔·항공·크루즈선 등 피해

싱가포르 등 동남아 국가에는 여행 수요 몰려

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 불거진 중·일 갈등으로 일본 관광업계의 위기감이 확산하고 있다는 보도가 나왔다. 연합뉴스는 2일 니혼게이자이신문(닛케이)을 인용해 "일본 숙박 시설 예약 사이트인 트리플라에 따르면 지난달 21∼27일 일주일간 중국발 호텔 예약 건수는 중국 정부의 방일 자제령이 나오기 전인 같은 달 6∼12일보다 약 57% 줄었다"고 보도했다. 중국 이외의 해외 여행객이나 내국인 여행객이 중국인 감소분을 상당 부분 채웠으나, 전체 예약 건수는 약 9%가량 줄었다.

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 발언으로 불거진 중일 갈등으로 일본 관광업계의 위기감이 확산하고 있다는 보도가 나왔다. AFP연합뉴스

지난달 14일 중국이 자국민을 상대로 일본 방문 자제를 권고하기 시작하면서 여행 업계는 촉각을 곤두세우고 있다. 연합뉴스에 따르면 특히 오사카, 교토 등 간사이 지역의 영향이 큰 것으로 알려졌다. 오사카 관광국은 지난달 27일 "호텔 약 20곳을 상대로 문의한 결과 12월 말까지 중국인의 숙박 예약이 50∼70% 취소된 것으로 파악됐다"고 밝혔다. 교토시 관광협회도 지난달 28일 숙박 동향 조사에서 "일부 숙박시설에서 예약 취소가 발생하고 있다"고 전했다.

간사이 지역 국제 관문인 간사이국제공항을 운영하는 간사이에어포트는 "간사이공항과 중국 간 연결 항공편이 12월 둘째 주는 약 34% 감편됐다"며 "내년 1분기도 평균 약 28%의 감편이 전망된다"고 말했다.

일부 크루즈선의 일본 기항도 취소되고 있다. 일본 오키나와현 미야코지마시와 중국 푸젠성을 오가는 중국 크루즈선은 지난달 20일 예정된 기항을 보류했으며, 중국 상하이발 크루즈선도 오는 20일 오키나와현 나하시 기항을 취소했다. 닛케이는 "아직 호텔 숙박료의 하락으로까지 이어지는 상황은 아니지만, 사태가 장기화하면 지역 경제의 하방 요인이 될 수 있다"고 전했다.

지난달 21일 일본 도쿄에서 시위대가 총리실 밖에 모여 다카이치 사나에 총리의 대만 관련 발언에 반대하고 있다. AP연합뉴스

중국의 일본 여행 자제령으로 인해 관광 호재를 맞은 국가들도 있다. 태국, 베트남, 싱가포르, 말레이시아 등 동남아시아 국가다. 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 1일 디지털 마케팅 기업 '차이나 트레이딩 데스크'를 인용해 "중국 여행객들의 동남아시아 여행 예약 건수가 지난 9~10월 평균과 비교해 약 15~20% 늘었다"고 보도했다.

SCMP에 따르면 특히 싱가포르에 여행 수요가 몰리고 있다. 지난달 중국 당국이 일본 여행 자제령을 내린 이후 중국인 여행객의 싱가포르행 예약 건수는 지난해 동기보다 약 20∼25%나 증가한 것으로 알려졌다. 싱가포르는 화교 인구가 많고, 이들이 경제 주도권을 상당 부분 쥐고 있어 중국어가 비교적 잘 통하기 때문이다. 미·중 대립 와중에서 중립적인 자세를 유지해 중국인 관광객들이 편안함을 느낀다는 것도 싱가포르의 인기 요인 중 하나로 꼽힌다.





수브라마니아 바트 '차이나 트레이딩 데스크' 최고경영자(CEO)는 SCMP에 "중국 정부가 당분간 일본 여행을 자제하라고 경고하는 등 이례적으로 강한 신호를 보냈다"며 "중국 항공사·크루즈 선사들이 예약 취소·변경을 무료로 제공하면서 일반 여행객들이 중국 정부의 지침을 따르기가 훨씬 수월해졌다"고 전했다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

