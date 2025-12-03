이준석 "尹 계엄, 씻을 수 없는 과오…초기 제어 못해 괴물 만들어"

12·3 비상계엄 1년 맞아 메시지
"비상계엄, 망상가들의 쿠데타"
이준석 개혁신당 대표는 12·3 비상계엄 1주년인 3일 "윤석열 전 대통령이 정치를 거추장스럽게 여기며 일방적인 판단을 내릴 때 초기에 제어하지 못하고 오히려 빌붙으려 했던 이들이 결국 괴물을 만들었다"고 비판했다.
이 대표는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "윤석열 전 대통령이 계엄이라는 씻을 수 없는 과오를 저지른 지 1년이 되는 날"이라며 이같이 적었다.
그는 12·3 비상계엄에 대해 "그 근거부터가 부정선거론이라는 착란이었고 우리 군은 다시는 망상가들의 쿠데타를 용납하지 않을 국민의 군대임을 실증했다"고 평가했다.
이어 "보수진영이 뼛속 깊이 새겨야 할 교훈이 있다"며 "최고권력의 허물과 전횡을 진영논리로 눈감아주는 순간, 그 권력은 최고로 부패하고 교만해진다는 것"이라고 경고했다. 또 "어떤 정치세력이든 권력을 견제 없이 휘두르려 할 때, 팬덤을 무기 삼아 비판을 적으로 규정할 때 그때마다 우리는 1년 전 오늘을 기억해야 한다"고 강조했다.
이 대표는 "계엄을 저지하고 민주주의를 지켜주신 국민들께 깊이 감사드린다"며 "협치와 민주주의의 정신을 마음 깊이 새기고 그것을 위협하는 세력이 나타났을 때 국민들이 다시 거리로 나서는 수고로움을 겪지 않도록 모든 것을 바쳐 투쟁하겠다"고 덧붙였다.
장보경 기자 jbg@asiae.co.kr
