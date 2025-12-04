[2025자본투자대상]민경욱 부이사장 "자본시장 도약 계기 마련할 중요 시기"

축사 민경욱 한국거래소 부이사장

반갑습니다. 한국거래소 부이사장 민경욱입니다. 먼저, 올해로 19번째를 맞이하는 '2025년 아시아 자본투자 대상' 개최를 진심으로 축하드립니다. 이 자리에 초대해주신 아시아경제 장범식 대표님께 감사드리며, 앞서 축사를 해주신 신진창 금융위원회 사무처장님과 공정한 심사를 진행해주신 전진규 한국증권학회장님께도 감사드립니다. 무엇보다 오늘 대상의 영예를 안으신 미래에셋자산운용을 비롯한 업계 관계자 여러분께도 진심으로 축하 말씀을 드립니다.

올해 대상을 받은 미래에셋자산운용은 총 운용자산이 480조원을 넘어서며 글로벌 자산운용사로서 지속적인 성장을 보여왔습니다. WM 부문에서는 미래에셋증권과 삼성증권이 다양한 고객 맞춤형 상품을 통해 고객자산관리에 기여했습니다. 기업자금 조달에 강점을 보인 IB 부문의 신한투자증권, 차별화된 분석이 돋보인 리서치 부문의 대신증권, 하나증권을 비롯해 오늘 수상의 영예를 얻으신 모든 관계자 여러분의 노고에도 감사드립니다.

최근 우리 증시는 반도체 업황 개선, 자본시장 활성화 정책 등에 따라 회복의 흐름을 이어가며 코스피 지수가 4000선 부근에서 견고한 움직임을 보이고 있습니다. 정부가 공언한 '코스피 5000 시대'라는 도전적 목표는 단순한 숫자가 아니라, 대한민국 경제와 자본시장이 한 단계 더 도약하겠다는 강한 의지의 표현이라고 생각합니다. 이에 우리 거래소도 시장 신뢰 회복과 구조적 경쟁력 강화를 통해 코스피 5000 시대에 한 걸음 다가설 수 있도록 노력하겠습니다. 더불어, 코스닥시장도 혁신기업의 성장을 견인하는 역할을 다해 우리 증시의 지속적인 성장에 힘을 보태겠습니다.





AD

지금은 우리 자본시장이 한 단계 더 성장하는 계기를 마련할 중요한 시기입니다. 한국 증시의 레벨업을 위해, 기업과 투자자 간 가교역할을 맡고 계신 여러분들의 관심과 성원을 부탁드립니다. 다시 한번 수상하시는 모든 분께 축하의 말씀을 드립니다. 감사합니다.

민경욱 한국거래소 부이사장이 4일 서울 중구 롯데호텔에서 열린 ‘2025 아시아자본투자대상’에 참석해 축사하고 있다. 2025.12.4 강진형 기자

AD





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>