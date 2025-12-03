[클릭 e종목]"KT, 압도적 배당수익률로 정책 수혜 기대…목표가↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나증권은 3일 KT에 대해 "기대 배당수익률이 압도적으로 높아 국내 대표 밸류업 정책 수혜주로 손색이 없다"며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 7만원으로 상향했다.

김홍식 하나증권 연구원은 이날 리포트에서 "KT는 본사 기준 배당 성향이 50% 전후를 지속 유지 중이며 올해 주당배당금(DPS) 성장률이 20%에 달한다"며 "향후 3년간 분리 과세 적용 대상에서 제외될 가능성이 희박하다"고 분석했다.

그는 "해킹 관련 비용이 향후 실적 추정치에 상당 부분 반영된 상태이며, 최고경영자(CEO) 교체에 따른 밸류업 정책 변화 가능성이 희박하다"며 "또 2026~2028년 배당 분리 과세 방침이 사실상 확정됐고, 세부 방침 변경 가능성이 존재하지만 자사주 의무 소각 법제화가 유력해졌다"고 강조했다. 이어 "기대 배당수익률이 세전 7.5%, 배당금 2000만원 이하 세후 6.3%로 대단히 매력적인 수준"이라고 덧붙였다.

내년 주당배당금은 상향될 것으로 전망했다. 지난 1~4월 KT 주가는 30% 상승하며 시장 수익률을 크게 상회했는데, 이는 1분기 주당배당금이 600원으로 상향된 것이 결정적 요인이었다. 김 연구원은 "현재 정책 방향으로 보면 2026년 1분기 주당배당금이 900원으로 크게 상향될 전망이라 기대를 갖게 한다"고 밝혔다.

그는 "현재 KT의 경우 외국인 한도 소진 상황이 장기간 유지되고 있어, 자사주 소각 의무화가 법제화된다면 자사주 처리에 난항을 겪을 수 있다"며 "내년 추가적으로 자사주 매입을 추진한다고 보긴 어렵다"고 짚었다. 그러면서 "결국 남은 선택지는 주주환원총액을 모두 배당금으로 지급하는 것뿐"이라고 강조했다.

KT는 본사 순이익의 50%를 배당금으로 지급하고 2025~2028년 자사주 매입·소각을 총 1조원, 연간 2500억원씩 집행할 예정이었다. 자사주 소각분을 모두 배당금으로 전환 지급할 경우 내년 총 배당금은 9500억원에 달할 전망이며, 1분기 주당배당금은 전년 동기 대비 50% 증가할 가능성이 높다는 분석이다.





AD

김 연구원은 2024년~2025년 국내 통신사 주가가 주주 환원 총액 또는 총 배당금과 연동하는 흐름을 보였다는 점을 근거로 들어 내년 KT 주가가 최소 7만원 이상에서 형성될 것으로 내다봤다. 그는 "소각 못 할 자사주 매입이 밸류에이션 할인 요소로 작용했는데 정상화될 것"이라며 "2026년 주당배당금 성장률이 58%, 최근 2년간 주당배당금 상승률이 90%에 달한다는 점과 최근 2년간 주가 상승률이 45%에 불과하다는 점을 감안하면 내년에는 최소 45%의 주가 상승이 가능할 전망"이라고 덧붙였다.

AD





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>