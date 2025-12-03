“신뢰 바탕 부산교육 미래 열겠다”… 부산교육청-공무원노조, 근로조건 개선 단체협약 체결

지방공무원 상위직급 확보·행정업무 경감 등 합의
부산시교육청과 부산시교육청공무원노동조합은 지난 2일 교육청 회의실에서 단체협약을 체결했다.
협약식에는 김석준 교육감을 비롯한 교육청 간부와 송언용 노동조합 위원장 등 20여명이 참석했다.
부산교육청은 지난 6월 9일 노동조합과 단체교섭을 시작한 뒤 10차례의 공식 교섭과 다수의 실무협의를 진행하며 상호 존중과 협력적 태도로 소통을 이어왔다. 그 결과 노동조합이 제출한 단체교섭 요구안 56개 조항, 140개 항목에 대한 합의점을 도출했다.
이번 협약에는 지방공무원 상위직급 정원 확보, 소수직렬 고충 완화 및 사기 진작, 학교 행정업무 경감 등 근로조건 개선 전반이 포함됐다.
김석준 교육감은 "양보와 협력을 바탕으로 진행된 교섭 과정이 함께 배우고 성장하는 부산교육을 만들어가는 소중한 시간이었다"며 "이번 협약을 계기로 상호 신뢰를 강화하고 부산교육의 희망찬 미래를 열어갈 수 있기를 기대한다"고 말했다.
