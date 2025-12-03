[클릭 e종목]"에스투더블유, K-팔란티어의 태동기"

AD

키움증권은 3일 에스투더블유에 대해 'K-팔란티어'로 불리며 보안 데이터 인텔리전스 시장에서 빠르게 성장하고 있다고 분석했다.

에스투더블유는 다크웹 온톨로지 기반 솔루션을 개발해 인터폴과 공조를 시작했으며, 현재 민관협력 프로그램인 게이트웨이 이니셔티브에 파트너로 선정되는 등 강력한 글로벌 레퍼런스를 보유하고 있다. 이를 기반으로 각국 정보기관뿐 아니라 민간 기업으로도 공급을 확대하고 있다.

김학준 키움증권 연구원은 "에스투더블유는 멀티도메인 교차분석 기술을 기반으로 다크웹에 대한 실시간 분석 솔루션을 제공하는 업체"라며 "숨겨진 범죄 프로그램·사이트를 검색하고 범죄 행위를 교차 분석해 실시간 검증하는 솔루션을 제공하고 있다"고 소개했다. 초기 인터폴과의 공조 경험을 토대로 인도네시아·싱가포르·일본·사우디 등으로 수주가 이어지고 있으며, 범죄단체 특정 및 수사 지원 등에서 강점을 인정받고 있다는 평가다.

회사는 B2G 기반 솔루션 '자비스'를 민간 영역으로 확장한 B2B 보안솔루션 '퀘이사'를 통해 매출 기반을 넓혀왔다. 김 연구원은 "해킹 및 악성코드 공격이 급증하는 상황에서 기업 보안 수요가 금융·방산·IT 등 중요 산업으로 확대되고 있다"며 "마이크로소프트의 보안 코파일럿과 동사 제품의 연동도 진행되고 있어 향후 확장성에 기여할 것"이라고 설명했다.

또한 산업 특화 AI 솔루션 'SAIP'를 출시하며 사업 구조 다각화에도 속도를 내고 있다. 그는 "보안에서 활용하던 교차검증 분석 기술을 산업 및 기업 의사결정에 도움이 되는 데이터로 확장한 솔루션으로, 팔란티어 Foundry와 같은 방향성을 갖고 있다"며 "PoC가 진행 중인 만큼 레퍼런스 확보 이후 본격적인 밸류업이 기대된다"고 강조했다.





AD

성장률 역시 가파르다. 김 연구원은 "2026년 연결 기준 매출액 190억원(전년 대비 +63.4%), 영업이익 13억원으로 흑자전환할 것"이라며 "SaaS 비중이 70~80%로 높아 손익분기점 돌파 후에는 공헌이익이 빠르게 확대되는 구조"라고 분석했다. 그는 이어 "강력한 레퍼런스를 기반으로 기업 영역까지 확장이 본격화되는 내년 이후부터 이익 레버리지가 나타날 것"이라며 "성장성에서 가장 중요한 키는 SAIP의 성장이 될 것"이라고 전망했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>