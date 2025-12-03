본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[시시비비]힙지로의 운명

황준호기자

입력2025.12.03 08:25

수정2025.12.03 08:26

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 뉴스듣기
[시시비비]힙지로의 운명
AD

을지로의 밤은 화려해졌다. 직장인들이 회식을 위해 찾던 뒷골목이 아니다. 국내외 젊은이들이 찾는 '힙지로(hipster+을지로)'로 변신했다. 해가 지기 무섭게, 을지로3가역에서는 젊은이들이 맛집을 찾아 오른다. 가게 간판이 없어도 잘만 찾아온다. 예약은 필수고 줄서기는 일상이다.


낮에는 상상도 못 할 변신이다. 을지로의 아침은 삼륜 오토바이들의 종횡무진 배달로 시작된다. 좁은 골목길을 헤집고 다니며 인쇄물을 나른다. 후진 골목길에 찾아드는 젊은이들을 이해하기 힘든, 중장년층 라이더가 대부분이다. 인쇄소에서는 각종 기계가 돌아가는 소리가 시끄럽다. 휘날리는 먼지 속에서는 종이 냄새와 땀 내음이 잔뜩 배어있다.


밤과 낮의 경계는 점차 희미해지고 있다. 젊은이들의 등장 시간이 빨라졌다. 힘차게 돌아가는 인쇄소 옆에서 사진을 찍는 이들이 하나둘씩 늘어나고 있다. 이들의 출현으로 철거를 앞둔 구도심은 문화의 거리로 변해가고 있다. 경제 활동 측면에서는 생산의 거리가 서비스의 거리로 바뀌고 있다.


을지로만의 변화가 아니다. '한국의 브루클린'으로 불리는 성수동의 변화 양상은 힙지로를 뛰어넘는다. 패션, 뷰티, 캐릭터, 영화, 자동차 등 다양한 분야의 '팝업 스토어의 성지'가 되면서 하루가 멀다 하고 얼굴을 바꾸고 있다. 팝업 스토어는 기획 전시처럼 특정 제품을 제한된 기한 내 팔고 빠지는 가게를 말한다. 성수동의 부흥을 이끈 무신사가 뿌리를 내린 것도 벌써 6년 전이다. 이제는 신발 공장과 인쇄소의 도시라는 말이 어색하게 들린다.


그릇에 따라 외형이 바뀌는 액체처럼 거리의 정체성은 젊은이들의 발걸음과 함께 변화하고 있다. 사회학자 지그문트 바우만은 현대 사회의 정체성은 머물러 있지 않고 흐른다는 점에서 '액체 현대'라고 정의했는데, 그 실사판을 보는 듯하다.


변화의 주역은 20~30대이다. 힙지로에서 먹고 마시고, 성수동에서 옷을 사며 정체성을 형성한다. SNS를 통해 공유하고, 다른 이들을 거리로 불러낸다. 바우만은 이들이 새로운 물건, 경험, 유행을 좇으며 자신이 누구인지 끊임없이 재정의하려 한다고 했다.


젊은이들이 정체성을 재정립하는 동안 도시는 새로운 생명을 얻게 됐다. 대규모 개발사업이 있었던 것도, 초고층 빌딩을 건립한 것도 아니다. '낡아서 새롭다'는 뉴트로(newtro) 감성을 즐기려는 이들의 등장과 함께, 을지로는 힙지로라는 새로운 생명을 갖게 됐다. 지금의 도시 재생은 이런 변화에서 시작하는 것인지 모른다. 부숴야 새로 짓는 것도, 새로 지어야 사람이 몰리는 것도 아닌 시대다. 요즘 서울 강남에서도 신축 유령상가들을 쉽게 찾아볼 수 있는 것은 이런 변화를 제대로 읽지 못한 결과가 아니겠는가.


힙지로의 미래가 밝은 것만은 아니다. 성수동에서 재미를 본 건물주들이 둥지를 틀고 있다고 한다. 사람이 몰리면 자본이 찾아든다. 임대료가 올라가면서 인쇄소들이 경기도 파주로 빠져나가고 있다. 힙지로 본연의 분위기가 금방 사라질까 우려하는 목소리가 골목 곳곳에서 들린다. 가로수길이나, 경리단길 등의 전철을 밟을까 전전긍긍하고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

임대료 상한 설정 등의 자발적 도시 재생을 도울 방안은 많다. 거창한 개발계획이 필요한 것이 아니다. 굽어보고 살펴볼 시점이다.




황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기