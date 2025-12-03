'비상계엄 1년' 李대통령, 오늘 대국민 특별성명 발표…외신 간담회 열고, 시민행진 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

특별성명엔 "국민의 노고를 기억하는 내용"

외신 간담회에선, K민주주의 회복 재차 천명할 듯

이재명 대통령이 '12·3 비상계엄' 1년을 맞아 3일 오전 특별성명을 발표한다. 계엄과 내란을 극복하는 과정에서 중요한 역할을 한 국민 노고를 부각하는 메시지가 담길 전망이다. 이 대통령은 특별 성명 발표에 이어 'K민주주의' 회복을 알리는 외신 기자회견도 연다.

이 대통령은 이날 오전 9시 '빛의 혁명 1주년, 대국민 특별성명'을 발표한다. 발표는 생중계되며 간단한 질의응답도 예정돼 있다. 앞서 이규연 대통령실 홍보소통수석은 "12월3일은 내란과 계엄 사태가 벌어진 지 1년이 되는 시점으로 시민과 언론인들이 국민주권을 수호한 뜻깊은 날"이라며 "이 대통령은 빛의 혁명 1년을 맞아 차분하지만 의미 있는 일정을 가질 예정"이라고 밝혔다. 이 수석은 "총부리에 맞선 함성으로 극도의 혼란을 평화로 바꾼 우리 대한민국 국민의 노고를 기억하는 내용"이라고 소개했다.

이어 오전 10시에는 외신 기자들을 상대로 한 이 대통령의 기자회견이 열린다. '새롭게 선 민주주의, 그 1년'이라는 주제로 열리는 외신 기자회견에서 이 대통령은 국제사회에 K민주주의의 회복을 천명하고 국민통합 메시지도 전할 예정이다. 이 자리에는 전 세계 외신 80여명이 참석한다.

이 대통령은 이후 우원식 국회의장, 조희대 대법원장, 김상환 헌법재판소장, 김민석 국무총리, 노태악 중앙선거관리위원장 등 5부 요인을 대통령실로 초청해 오찬을 한다. 빛의 혁명 1주년 의미와 과제를 나누는 시간이 될 전망이다.

이날 오후 7시에는 김 총리 등과 함께 시민단체·정당이 주최하는 '내란·외환 청산과 종식, 사회대개혁 시민대행진'에 참석한다. 현직 대통령이 임기 중 장외행사에 참여하는 것은 이례적인 행보다. 김남준 대통령실 대변인은 "위대한 대한민국 국민에 대한 감사를 현장에서 직접 드리는 것이 여러모로 의미가 있겠다는 판단"이라고 취지를 설명했다.





한편 이 대통령은 이날 오후 4시30분에는 부산에서 열리는 세계도핑방지기구(WADA) 총회 참석을 위해 방한한 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장을 대통령실에서 접견한다.





