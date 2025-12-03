본문 바로가기
글자크기 설정

이마트 '4950원 화장품', 헤어케어 등 일상용품으로 확대

이민지기자

입력2025.12.03 06:00

이달 남성용 기능성 라인 출시
내년 그래비티 스트롱 샴푸 등 라인업 확대

이마트는 내년부터 '4950원' 화장품을 넘어 헤어케어, 세제·제지 등 일상용품 전반으로 라인업을 확대한다고 3일 밝혔다.

이마트 '4950원 화장품', 헤어케어 등 일상용품으로 확대
화장품을 이을 첫 타자는 샴푸, 린스 등 헤어케어 제품과 생리대 등 여성용품이다. 내년 초 10여종을 공개할 예정이다.


대표 품목으로는 이마트 인기 탈모케어 브랜드와 협업해 이마트 단독으로 선보이는 '닥터그루트 탈모+두피 토탈케어 라인 샴푸, 컨디셔너 세트'와 '그래비티 엑스트라 스트롱 샴푸'이다.


국내 생리대 대표업체인 유한킴벌리 좋은느낌의 최상위 라인업인 '에어리 입는 오버나이트(대형·4P)' 또한 이마트 전용상품으로 개발해 상시 저렴한 가격에 판매할 예정이다.


이마트 이석규 일상용품 담당은 "'4950원'은 단순히 가격정보를 넘어 이마트 일상용품만의 하나의 브랜드가 되었다"며 "새해에는 헤어케어 제품을 시작으로 다양한 일상용품에 4950원의 가치를 넣은 우수한 상품을 제안할 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.


이마트는 올해 4월 LG생활건강과 협업해 4950원이라는 가격 선명성과 상품력을 바탕으로 화장품 브랜드인 '글로우:업 바이 비욘드'를 성공적으로 출시한 바 있다.


이마트 단독으로 선보인 '글로우:업 바이 비욘드'는 1탄 '탄력 광채' 라인을 시작으로, 2탄 '수분 진정'에 이어 지난 9월 말 3탄 '영양 장벽' 라인까지 출시할 만큼 스킨케어 라인의 상품력을 바탕으로 꾸준한 인기를 끌었다. 글로우:업 바이 비욘드' 1탄 8종의 상품은 지난 7월 말 몽골에 위치한 5개의 이마트 매장과 라오스에 위치한 3개의 노브랜드 전문점으로 수출하기도 했다.


이러한 인기를 바탕으로 이마트는 지난 4월부터 '허브에이드', '원씽', '다나한' 등 피부 고민별로 브랜드를 세분화하는 방식을 통해 매달 1개 혹은 2개의 이마트 단독 브랜드를 연달아 출시했고, 현재 총 10여개 브랜드, 누계 판매 수량은 16만5000개를 넘겼다.


이달 출시 예정인 마지막 브랜드는 '남성용 기능성 라인'에 초점을 맞췄다. 인기 로드샵 브랜드인 토니모리와 함께 '더마티션' 브랜드를 론칭하며 총 9종의 신제품을 선보인다. 이 중 '오메가 라인 4종'은 면도, 환경 자극으로 민감해진 피부를 빠르게 진정시키는 데 도움을 주는 것이 특징이다.


정수민 이마트 화장품 바이어는 "4950원이라는 가격이 스킨케어 브랜드 기준에서 매우 저렴하지만, 성분은 최대치로 끌어올리는 데 집중했다"며 "출시 첫해에 빠른 속도로 다양한 브랜드를 선보이면서 실시간으로 고객 니즈를 파악하는 등 제품 개발에 몰두했다"고 밝혔다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

