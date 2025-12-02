고성군, 청년농업인 영농 정착 지원사업 추진…최대 월 110만원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고성군, 18~39세 청년농업인 모집

영농정착금·최대 5억 육성자금 지원

강원 고성군(군수 함명준)은 청년 농업인의 안정적인 영농 기반 마련을 위해 '2026년 청년농업인(청년창업형 후계농업경영인) 영농 정착 지원사업' 대상자를 모집한다.

고성군청 전경. 강원 고성군 제공

AD

이번 지원사업은 2026년 기준 18세 이상 39세 미만(1985년 1월 1일~2008년 12월 31일 출생자)을 대상으로 하며, 독립경영 예정자 또는 독립경영 3년 이하의 고성군 실거주자가 신청할 수 있다. 단, 독립경영 예정자의 경우 지원금 신청 전까지 고성군으로 주소지를 이전해야 한다.

영농정착금은 독립경영 연차별로 ▲1년 차 월 110만원 ▲2년 차 월 100만원 ▲3년 차 월 90만원이 지급된다. 신청은 12월 11일까지 농림사업정보시스템 누리집을 통해 온라인으로 접수하면 된다.

아울러, 희망자에게는 후계농업경영인 육성자금도 지원된다. 세대당 최대 5억원 한도에서 연 1.5%의 고정금리로 대출이 가능하며, 5년 거치 후 20년간 원금 균등 분할 상환 조건이다.





AD

농업기술센터 관계자는 "이번 지원사업이 청년들이 안정적으로 농업 분야에 자리잡는 데 실질적인 도움이 되길 기대한다"며 "앞으로도 청년 농업인의 성장과 자립을 뒷받침할 다양한 지원 방안을 마련하겠다"고 말했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>