고성군, '2025 올해의 블로그' 최우수상 수상…소셜 소통 역량 입증

고성군, 2년 연속 수상…강원 도내 유일

강원 고성군(군수 함명준)은 사단법인 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주관한 '제11회 2025 올해의 블로그' 기초지자체(군) 부문에서 최우수상을 수상했다.

'제11회 2025 올해의 블로그' 기초지자체(군) 부문 최우수상 수상. 강원 고성군 제공

'올해의 SNS'는 한국소셜콘텐츠진흥협회와 의회정책아카데미가 공동 주관하고 과학기술정보통신부가 후원하는 시상으로, 공공기관 및 기업이 운영하는 블로그, 페이스북, 인스타그램, 유튜브 등을 종합 평가해 우수 기관을 선정한다.

고성군은 지난해에 이어 2년 연속 블로그 부문 최우수상을 받았으며, 올해는 강원도 내 지자체 중 유일하게 수상기관 명단에 이름을 올렸다.

고성군이 운영하는 공식 블로그 '해피고성'은 ▲소소여행(관광지 소개 및 고성군 공식 SNS 서포터즈 '고라니' 글 게재) ▲톡톡행정(행정 정보 제공) ▲탄탄경제(소비쿠폰, 일자리 등 경제정보) ▲든든복지(복지정책 안내) ▲고고문화(문화행사 소개) 등 5개 분야로 구성되어 군정 주요 정책과 다양한 소식을 전달하고 있다.

특히 올해 처음 운영된 고성군 공식 SNS 서포터즈 '고라니(고성이라니)'는 관내 주민들로 구성되어 주민의 시각에서 지역의 숨은 명소와 체험 공간을 소개해 주민과 관광객들로부터 큰 호응을 얻고 있다.





함명준 고성군수는 "SNS를 통해 주민의 다양한 관심사를 충족시키는 정보를 제공하고, 주민과의 양방향 소통을 강화하여 군민 의견을 적극적으로 군정에 반영하겠다"며 "앞으로도 공감과 신뢰의 행정을 실현해 나가겠다"고 말했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

