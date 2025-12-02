민주당, '與野 합의' 내년도 예산안에 "총액유지 등 성과 달성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

與, 본회의 전 의원총회 개최

정청래 "핵심예산 거의 다 반영"

더불어민주당은 2일 여야가 합의한 2026년도 예산안에 대해 "핵심 국정과제 감액 제로·총액유지·여야 합의·법정 기한 내 처리라는 네 가지 성과를 동시에 달성했다"고 평가했다.

김병기 민주당 원내대표는 이날 오후 국회에서 열린 의원총회에서 이같이 말한 후 "의원님들의 끈질긴 인내와 집중 그리고 밤낮없이 예산을 챙기고 협상 테이블을 지켜주신 모든 의원들 덕분이 아닌가 싶다"고 사의를 표했다.

앞서 김 원내대표는 이날 오전 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표와 회동을 갖고 728조원 규모의 내년도 예산안을 이날 열리는 본회의에서 처리하기로 합의했다. 예산안이 법정 처리 시한 내 합의·처리되는 건 2020년 이후 5년 만이다.

정청래 당대표도 국회 예산결산위원회 여당 간사인 이소영 의원이 이날 페이스북에 올린 글을 인용하며 "제가 국회의원 하면서 우리가 예산 협상을 하면서 이렇게 다섯 가지 의미를 부여할 만큼 잘 된 예산은 제 기억으로는 이번이 처음인 것 같다"고 평가했다.

이 의원은 내년도 예산안에 대해 "민주당이 지킬 것은 모두 지켰다. 이재명 정부의 첫 예산안을 여야 합의로 처리하게 된 것은 매우 다행스러운 일이다. 예산안 법정 처리 기한인 12월2일을 준수하게 된 것도 의미가 있다"며 "재정 건전성을 악화시키지 않는 방향으로 국회 심사를 진행했다. 정책 예산에 있어서도 민주당이 의미 있다고 생각하는 부분을 정부안 대비 많이 증액했다"고 평가한 바 있다.

정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 2일 국회에서 의원총회에 참석하기에 앞서 당대표실로 향하고 있다. 연합뉴스

AD

정 대표는 이어 민생 회복을 위한 취약계층 금융 지원 예산, 농어촌 기본소득 시범 사업 예산, 중소기업 지역 주도형 인공지능(AI) 대전환 예산, 보육 교직원 처우 개선 등 중요 과제와 지역 정책 관련 예산을 언급하며 "골고루 필요한 핵심 예산은 거의 다 반영됐다고 생각한다"고 강조했다.





AD

이날 처리 예정인 내년도 예산안 이외에도 강력범죄 피해자 국선변호 지원, 차별금지, 비대면 진료 등 법안의 중요성을 강조했다. 김 원내대표는 "강력범죄 피해자 국선변호 지원, 경력단절 차별 금지, 비대면 진료, 지역 의사 양성 등 현장을 바로 바꾸는 법안들이 포함돼있다"며 "예산과 법이 종이 위의 성과에 머무르지 않고 현장에서 체감되는 변화가 되도록 끝까지 함께해 주셨으면 고맙겠다"고 당부했다.





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>