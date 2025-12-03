롯데하이마트, 가전 연말 총결산…"인기상품 인터넷 최저가 수준"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

12월 한달 전국 310여개 매장서 할인 행사

롯데하이마트는 12월 한 달간 전국 310여개 매장에서 '가전절 챕터2-연말총결산' 행사를 진행한다고 3일 밝혔다.

행사 기간 '카테고리 특가전' '겨울 계절가전&연말 선물 가전 특가전' 등 한 해 동안 고객들에게 사랑받았던 인기 상품들을 테마별로 모아 인터넷 최저가 수준에 제공한다.

롯데하이마트 12월 가전 연말 총결산. 롯데하이마트 제공

카테고리 특가전에서는 김장시즌 수요가 많은 삼성전자 '김치플러스 2도어(221ℓ)'를 94만원에, 으뜸효율환급제도 대상인 LG전자 '트롬 드럼세탁기(24㎏)'를 149만원에, 세탁건조기 신상품인 삼성전자 '비스포크 AI 원바디(세탁기 25㎏+건조기 20㎏)'를 270만원에 각각 제공한다. 오는 15일까지 삼성전자, LG전자 김치냉장고 신상품 구매 시 용량에 따라 최대 10만원 할인 혜택도 제공한다.

또 삼성전자 '비스포크 하이브리드 4도어(637ℓ)'와 '비스포크 김치플러스 키친핏 3도어(313ℓ)', '1도어 컨버터블(냉장고, 냉동고, 김치냉장고)', LG전자 '디오스 오브제컬렉션 핏앤맥스' 냉장고(609ℓ)와 김치냉장고(324ℓ) 등 동시구매 행사상품 구매 시 최대 90만원을 할인받을 수 있다.

겨울 계절가전&연말 선물 가전 특가전에서는 난방 가전과 선물 가전을 특가에 제공한다. 난방 가전 대표 품목은 히터류, 요장판류로, 국일 '알러지안심 물세탁 극세사 전기요(더블)' 12만9000원, 파세코 '캐비닛 히터' 27만9000원 등이 있다. 자체브랜드(PB) 상품인 'PLUX(플럭스) 욕실용 PTC 히터'도 8만9900원에 선보인다. 겨울에 욕실 공기가 차가워지고, 씻고 난 다음 내부가 습기로 눅눅해지는 등 고객들이 욕실 사용시 느끼는 불편점들을 해소할 수 있는 제품이다. 연말 선물 가전도 다이슨 '슈퍼소닉' 32만9000원, 'V12 오리진 플러피' 39만9000원, 필립스 '5000 시리즈 전기면도기' 11만9000원에 판매한다.





이 밖에 클리어런스 특가전에서는 TV, 김치냉장고 등 매장 주요 진열 상품들을 한정 수량으로 최대 반값 수준에 선보인다. 김보경 롯데하이마트 상품본부문장은 "1년간 롯데하이마트를 찾아준 고객분들께 보답해드리는 마음으로 행사를 준비했다"며 "품목별 인기 가전, 선물 가전 등 연말에 수요 높은 가전들을 인터넷 최저가 수준에 제공한다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

