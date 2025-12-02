'쿠팡 개인 정보 유출' JP모건 "韓, 데이터 유출 덜 민감…고객이탈 제한"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

독보적 시장 지위 구축, 잠재 고객 이탈 제한

SKT, KT, 롯데카드, GS리테일 등 정보 유출 다수 발생

국내 e커머스 1위 업체 쿠팡에서 약 3400만건에 이르는 대규모 개인정보가 유출된 가운데 글로벌 투자은행(IB) JP모건이 "개인정보 유출 사태에도 잠재적 고객의 이탈(losses)은 제한적일 것"이라고 예상했다.

2일 금융투자업계에 따르면 JP모건은 현지시간 1일 발간한 보고서에서 "쿠팡이 경쟁자가 없는 시장 지위를 누리고 있고 한국 고객이 데이터 유출에 대해 덜 민감해 보인다"면서 이같이 설명했다.

먼저 JP모건은 로켓 배송과 최저가 서비스, 멤버십 혜택 등을 통해 쿠팡이 국내 이커머스 시장에서 독보적인 위치를 점하고 있어 고객 이탈이 제한적일 것으로 진단했다.

또한 SK텔레콤과 KT, 롯데카드, GS리테일 등 올해 다수의 데이터 유출 사건이 발생하면서 한국 소비자의 민감도가 낮아진 데다 무료 쿠폰 같은 쿠팡의 보상 가능성도 이 같은 전망을 뒷받침한다고 JP모건은 전했다.

다만 JP모건은 쿠팡이 자발적 보상 패키지를 제공할 가능성과 한국 정부가 잠재적인 벌금을 부과할 가능성에 따라 상당 규모의 손실이 발생할 것으로 예상했다.

이에 따라 JP모건은 쿠팡에 올해 4분기 또는 내년 1분기 상당한 규모의 일회성 비용이 발생할 것으로 내다봤으며, 이는 단기적으로 투자 심리를 짓누를 것이라고 예상했다.

앞서 쿠팡은 개인정보가 노출된 고객 계정 수가 3370만개로 확인됐다 밝혔다. 쿠팡은 지난달 18일 약 4500개 계정의 개인정보가 무단으로 노출된 사실을 인지했다고 밝혔으나 후속 조사에서 정보가 노출된 계정이 7500배 수준으로 확인된 것이다.

쿠팡은 노출된 정보가 이름, 이메일 주소, 배송지 주소록에 입력된 이름·전화번호·주소, 일부 주문정보라고 밝혔다. 다만 개인정보 노출이 쿠팡 전체 고객 수로 추정될 만큼 광범위하게 이뤄진 데다 피해 계정 수가 뒤늦게 파악된 상황이어서 소비자의 우려는 큰 상황이다.





대규모 개인정보 유출 사실 공개 이후 뉴욕증시에서 쿠팡Inc는 장 중 한때 7% 이상으로 낙폭을 키우기도 했다.





