최선국 전남도의원, 지역 노인복지 기여…'감사패' 수상

노인빈곤 예방·복지시설 지원…현장 중심 인정받아
전남도의회는 최선국 의원(더불어민주당·목포1)이 2일 목포이랜드노인복지관에서 열린 '2025년 후원자·자원봉사자 감사 행사'에서 이랜드복지재단으로부터 감사패를 받았다고 2일 밝혔다.
최 의원은 노인복지 정책 강화와 현장 문제 해결을 위해 꾸준히 활동해온 점이 인정받아 수상의 영예를 안았다.
그는 도의회 보건복지환경위원장 시절 '노인빈곤 예방을 위한 일자리 및 사회활동 지원 조례'를 제정하고, 노인빈곤 문제에 대한 종합대책 수립을 촉구하는 등 제도적 기반 마련에 기여했다.
2018년부터는 이랜드복지관에서 점심 배식 봉사를 꾸준히 이어왔으며, 인력 부족에 어려움을 겪는 현장을 직접 지원해왔다. 또한, 복지시설 운영 기반 확충에도 힘을 쏟으며 실질적인 변화를 이끌어왔다.
최 의원은 올해 초 전남도와 협력해 목포이랜드노인복지관이 '2026년 녹색자금 지원사업'에 선정되는 성과를 올렸다. 이 사업을 통해 어르신들이 쾌적하고 안전한 복지 환경을 누릴 수 있는 녹지 숲과 휴식공간이 조성될 예정이다.
정영일 대표이사는 "최 의원은 지역 복지 향상과 어르신 삶의 질 개선을 위해 헌신해왔다"며 "그동안의 노고에 감사의 뜻을 담아 감사패를 전달했다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
최선국 의원은 "이번 감사패는 도민들이 더 나은 복지환경을 만들라는 뜻으로 받아들인다"며 "앞으로도 어르신과 지역 주민들이 안전하고 따뜻한 돌봄을 받을 수 있도록 복지 기반 강화를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>