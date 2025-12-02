AI가 그린 미래… 동명대 스타트업 캠프, ‘아이디어 창업’ 싹 틔웠다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 창업 인재 양성 가속화

동명대학교 'AI 스타트업 캠프'가 학생들의 창의적 아이디어를 실전 창업으로 연결하며 주목받았다.

동명대는 지난달 29일 교내에서 창업에 관심 있는 재학생과 관계자가 참여한 'AI와 함께, 나의 아이디어를 현실로! AI 스타트업 캠프'를 성공적으로 개최했다.

AI와 함께, 나의 아이디어를 현실로! AI 스타트업 캠프. 동명대 제공

이번 프로그램은 지역 특색을 반영한 창업 아이디어를 최신 AI 도구를 활용해 빠르게 사업 모델로 구축하는 실전 교육을 진행했다.

참가자들은 로컬 비즈니스의 성공 사례분석부터 비즈니스 모델 캔버스 작성, 최소 기능 제품(MVP) 전략 수립 등 현업에서 바로 적용 가능한 커리큘럼을 통해 창업 역량을 강화했다.

프로그램에 참여한 한 학생은 "생각으로만 그쳤었던 아이디어를 비즈니스 모델로 구체화하는 과정을 직접 보고, 작업하는 과정이 흥미로웠다"며 "오늘 하루로 그치지 않고 당장 고객 검증을 위한 활동을 해야겠다"고 포부를 전했다.





노성여 교수는 "빠르게 변화하는 시대에 발맞춰, 학생들이 로컬 창업 아이템에 새로운 정보를 발 빠르게 적용할 수 있도록 앞으로도 다양한 프로그램을 운영할 것"이라고 말했다.





