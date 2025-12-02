광주공항 국제선 재개 단체, 민형배 의원에 공개 질의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군공항 이전 타당성·무안공항 역할

국제선 임시취항 등 입장 요구

광주공항 국제선 재개를 주장해온 시민단체가 군 공항 이전 논쟁과 맞물린 광주공항 통합이전 문제에 대해 더불어민주당 민형배(광산을) 의원에게 공식 입장을 밝히라고 요구하고 나섰다. 단체는 민 의원이 최근 관련 토론회를 주최하는 등 현안에 참여해온 점을 이유로 공개 질의서를 보냈다고 밝혔다.

광주 군공항 전투기 훈련 모습. 광주 광산구 제공

AD

'광주공항 국제선 부활 시민회의'는 2일 공개 질의서를 통해 대통령실 4자 협의에서 "광주공항 국내선을 무안으로 먼저 이전하고 무안군에 1조원을 추가 지원하는 방안이 논의됐다"고 언급하며 "군 공항 이전을 현행 기부대양여 방식으로는 추진할 수 없는 상황에서 이런 합의가 타당하다고 보느냐"고 물었다.

단체는 해당 합의가 이행될 경우 "광주시는 군 공항 이전은 하지 못한 채 정부 지원금 3천억원을 제외한 7천억원의 부채만 떠안게 된다"고 지적하며 국가재정사업 전환에 시간이 걸리는 만큼 "전투기 소음 대책 등 생활권 보호가 더 시급한 것 아니냐"고 주장했다.

무안공항이 개항 이후 18년간 적자를 벗어나지 못한 점도 언급하며 "무안공항은 항공 물류·정비·조종사 양성 등 항공 교육 특화 공항으로, 광주공항은 서남권 관문 국제공항으로 육성하는 방안을 어떻게 보느냐"고 질의했다.

이어 "무안공항 참사 이후 국제선 중단이 장기화돼 시민 불편과 지역 경제 피해가 크다"며 "안전 대책 없는 재개항 추진은 '정상화'가 될 수 없다"고 강조했다. 반면 광주공항 국제선 임시취항은 "군 공항 이전이나 특별법 개정 여부와 무관하게 즉시 실행 가능한 현실적 방안이며, 지역 주민의 이동권을 회복할 수 있는 사실상 유일한 대안"이라고 주장했다.





AD

시민회의는 앞서 광주공항 국제선 임시취항을 '보여주기식'이라고 비판한 박수기 광주시의원에게도 공개 질의서를 보내 "정치적 입지를 위한 과도한 비판"이라고 지적한 바 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>