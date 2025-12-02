"울릉도서 홀인원을 외치다"… 울릉군, 평생교육 프로그램 파크골프 입문반 강좌 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군민 건강증진·여가 활성화 위한 생활 스포츠 교육

대한민국 동쪽 끝 섬 울릉도에 새로운 생활 스포츠 열풍이 불고 있다.

경북 울릉군은 군민들을 대상으로 건강한 여가문화 조성과 생활체육 활성화를 위해 '평생교육프로그램 파크골프 입문반' 강좌를 지난 11월 29일 라페루즈 파크골프장에서 운영했다.

2025년 파크골프 입문반. 울릉군 제공

이번 강좌는 파크골프를 처음 접하는 군민을 대상으로 20명 내외의 소규모 맞춤형 프로그램으로 진행했으며, 울릉군이 생활체육 종목 다양화와 군민의 스포츠 접근성을 개선하기 위한 지역 생활체육 활성화 정책으로 진행됐다.

파크골프 평생교육 프로그램은 총 4시간 과정으로 진행했으며, 이론과 실습을 통해 파크골프를 처음 접하는 수강생도 쉽게 접근할 수 있게 강좌를 구성했다.

이론 수업은 라페루즈 세미나실에서 진행했고, 파크골프 기본 기술, 장비 사용법, 경기 규칙, 에티켓 등 실전에 필요한 교육을 진행했다.

실습 교육은 라페루즈 파크골프장에서 4인 1조(총 4팀)편성으로 진행했으며, 참가자들은 교육 지도자의 인솔에 따라 파크골프 코스를 라운딩하며 스윙, 거리 조절, 코스 공략 등 기본기를 익혔다. 또 점수 획득 방식과 경기 매너 등을 실제 경기로 학습했으며, 이를 통해 수강생의 파크골프에 대한 흥미를 높일 수 있었다.





남한권 군수는 "이번 파크골프 입문반 프로그램 진행은 군민들이 건강한 생활체육을 누리고 여가를 풍요롭게 보낼 수 있도록 돕는 의미 있는 프로그램이었다"며 "앞으로도 군민의 다양한 관심사와 수요를 반영한 평생학습 프로그램을 지속해서 운영해 울릉군의 평생학습 문화 조성에 더욱 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

