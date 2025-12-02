제주항공 참사 공청회 유족 반발에 연기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토교통부 항공·철도사고조사위원회는 당초 오는 4~5일 열기로 했던 12·29 여객기 참사 공청회를 연기하기로 했다고 2일 밝혔다.

사조위는 "유가족분과 국회 12·29 여객기 참사 특별위원회에서 공식적으로 연기 요청이 있었고 현장에서 제기된 안전 우려도 고려해 조정했다"고 설명했다. 이날 사조위 항공분과위원회 심의·의결을 거쳐 연기를 공식 확정했다.

앞서 참사 유가족 협의회 등은 이번 공청회가 일방적으로 진행된다며 반발해왔다. 공청회 장소 인근에서 집회 시위를 하는 등 집단행동도 예고했다. 이번 공청회는 중간보고 형태로 그간 조사한 내용을 공유하는 자리로 추진됐다. 다만 유족들 사이에선 국토부 소속 사조위의 조사 결과를 신뢰하기 어렵다는 점, 그간 정보공유가 제대로 되지 않은 점 등을 문제 삼았던 것으로 전해졌다.

12·29 무안공항 제주항공 여객기참사 유가족협의회가 1일 서울 용산구 대통령실 앞에서 연 '공청회 및 중간발표 중단 촉구' 기자회견에서 유가족들이 삭발을 하고 있다. 연합뉴스

AD

사조위 측은 "이번 공청회에서 지금까지 조사된 내용과 기술 분석 결과를 공개할 계획이었으며 그동안 유가족께는 조사 절차, 진행 상황, 일정 등 조사 과정에 영향을 미치지 않는 범위의 정보는 설명드려 왔다"고 밝혔다.

이어 "다만 조사 결과나 주요 분석 내용과 같이 조사 판단과 직접 관련되는 사항을 특정 대상에게만 전달할 경우 조사의 공정성, 독립성에 대한 오해가 발생할 수 있어 이러한 내용은 모든 분께 같은 기준에 따라 안내하는 것을 원칙으로 하고 있다"고 전했다.





AD

사조위는 향후 절차와 일정을 위원회 심의를 거쳐 결정하기로 했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>