링크드, 민용재 대표 소프트웨어 산업발전 유공자 대통령 표창 수상

링크드는 '제26회 소프트웨어 산업인의 날' 기념식에서 민용재 대표이사가 소프트웨어 산업발전 유공자 대통령 표창을 수상했다고 2일 밝혔다.

이달 1일 서울 양재 엘타워에서 개최된 기념식은 과학기술정보통신부가 주최하고 정보통신산업진흥원과 한국인공지능·소프트웨어산업협회(KOSA)가 주관했다. 이번 기념식은 올해 소프트웨어 산업 발전에 기여한 유공자를 포상해 산업인의 위상을 고취하고 소프트웨어 산업 활성화를 위해 마련됐다.

민용재 대표이사는 지난 27년간 게임, 인공지능(AI), 블록체인, 가상현실(VR) 등의 국산 소프트웨어를 북미, 일본, 동남아시아 등 글로벌 시장에 성공적으로 진출시켰다. 또한 서울대학교 융합과학기술대학원 겸임교수 재직 당시 융합형 커리큘럼을 구축해 산업 인재 양성에 힘쓴 공로를 인정받았다.

이 외에도 한국인공지능·소프트웨어산업협회 임원, EO(Entrepreneurs' Organization) 코리아 회장, 벤처기업협회 부회장, 서울대학교 벤처경영센터 자문위원 등으로 활동하며 스타트업 육성 및 창업 생태계를 지원하며 한국 소프트웨어 산업 진흥에 기여했다.

링크드 또한 관계사 원유니버스와 함께 AI 부문 인재 영입과 지속적인 투자로 AI 소프트웨어 산업 발전에도 기여하고 있다. AI 및 머신러닝 분야의 세계적 석학인 신진우 카이스트 교수를 사외이사로 영입하며, 연구실과 협업해 다양한 AI 부문 상용화 연구에 힘쓰고 있다. 최근 양사는 피지컬 AI 파트너십을 체결하며 가상세계 구축 기술을 제조 공정에 적용해 데이터 기반의 효율적인 공정으로 만들기 위한 연구를 진행 중이다.





민용재 링크드 대표는 "국내 소프트웨어의 글로벌 진출과 초기 스타트업의 육성 및 투자로 소프트웨어 산업 경쟁력 강화에 대한 공로를 인정받아 기쁘다"며 "이에 그치지 않고 글로벌 AI 3대 강국 비전 달성을 위하여 피지컬 AI, 게임 AI 분야에서 전력을 다하겠다"고 전했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

