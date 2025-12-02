2033년 향한 원전의 땅 울진… 수소산단, 주민과 소통의 장 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

LH·경북개발공사 주관 산업단지계획·영향평가 초안 공개… 주민 의견 수렴

원자력 기반 수소 산업단지 조성 계획이 본격 궤도에 오르며 지역사회와의 첫 직접 소통이 시작됐다.

경북 울진군은 오는 10일 죽변면사무소 회의실에서 '울진 원자력수소 국가산업단지 조성사업 합동설명회'를 개최한다.

이번 합동설명회는 사업시행자인 LH와 경북개발공사가 주관하고 울진군, 용역사 관계자가 참석한 가운데 산업단지계획(안), 환경·교통·재해영향평가 초안, 기반시설 계획, 추진 일정 등을 설명하고 주민 질의를 받는 방식으로 진행된다.

울진 원자력수소 국가산업단지는 죽변면 후정리 일원 144만 8600㎡(약 44만평) 규모로 조성될 예정이며, 총사업비는 4334억원을 투입해 원전 연계 수소 대량생산 기지를 구축, 국내 산업 경쟁력 강화와 국가 에너지 안보 확립, 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 전망된다.

LH는 2025년 11월 28일 국토부에 산단계획 승인 신청을 했으며 2026년 승인 고시, 2027년 보상을 시작하고, 2028년 조성공사 착공, 2033년 준공을 목표로 사업을 추진하고 있다.

노용성 수소국가산업추진단장은 "이번 합동설명회는 산업단지 조성의 주요 내용을 군민께 투명하게 공개하고, 의견을 듣기 위한 중요한 과정이다"며 "원자력수소 국가산업단지가 지역의 미래 성장동력이 될 수 있도록 군민 여러분의 관심과 참여가 필요하다"라고 강조했다.





산업단지계획(안)과 영향평가 초안 등 자료는 열람 기간 울진군청 수소국가산업추진단, 죽변면사무소, LH 대구경북지역본부에서 확인할 수 있다.

수소국가산업단지 조감도.

