李대통령 "무책임한 핵무장 발언으로 핵 농축·재처리 문제 막힐 수 있어" (종합)

李대통령 "핵무장 하면 좋지만 현실적으로 불가능…경제 제재 견딜 수 없어"

조현 외교부 장관에 "정치권 무책임한 이야기 안 나오게 해야"

대통령실 "핵무기 생산·수입·보유도 않는다는 게 명확한 방침"

이재명 대통령이 "핵무장을 하면 좋지만, 현실적으로 불가능한 이야기"라며 정치권의 무책임한 발언 때문에 한국이 미국과 실무협의를 통해 구체화할 핵 추진 잠수함 관련 우라늄 농축·재처리 협상이 막힐 수 있다고 지적했다.

정부가 한미 정상 간 협상에 따라 우라늄 농축·재처리 권한을 늘리는 방향으로 한미 원자력협정 개정을 추진하고 있는 가운데 야권에서 나오는 '핵무장론'을 두고 미국 내 우려가 제기되자 이 대통령이 직접 나선 것으로 풀이된다.

이 대통령은 2일 오전 용산 대통령실에서 국무회의를 열고 조현 외교부 장관에게 "우라늄 농축과 핵 재처리에 대해 미국 내에서 깔끔하게 진척이 안 되는 측면이 있다"라며 이같이 말했다.

이 대통령은 "미국 정부가 기본 방침을 바꿨는데 신속하게 진행이 안 되는 이유는 핵무장 우려 때문"이라며 "핵무장을 하는 상황이 벌어지면 미국과 국제사회 동의를 받는 것은 불가능하고, 경제 제재와 국제 제재가 뒤따르는 데 우리가 견딜 수 있느냐"고 조 장관에게 물었다. 이에 조 장관은 (견딜 수) 없다. 핵확산금지조약(NPT)에서 탈퇴해야 한다"며 "제2의 북한이 된다"고 답변했다.

이 대통령은 "우리에겐 핵 재처리와 우라늄 농축 문제가 정말 중요한데, 불가능한 주장 때문에 이게 막힐 수도 있다는 건 분명한 사실"이라고 지적했다

그러면서 이 대통령은 "국민이 핵무기를 개발하면 제재를 받는다. 제재를 받으면 북한처럼 된다는 걸 왜 모르겠느냐"며 "제재 없이 무장하고 경제발전도 이뤄내면 얼마나 좋겠나. 그러나 현실을 명확히 인지해야 한다"고 강조했다. 이어 조 장관에게 "특히 정치권이나 이런 데서 무책임한 이야기가 안 나오게 외교부에서 신경을 써달라"고 주문했다.

이 대통령은 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 두 번째 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 대통령에게 핵추진잠수함 건조와 연료 공급 허용을 요청하면서 재래식 무기를 탑재한 잠수함의 연료 공급을 위한 것이라고 설명하기도 했다.





김남준 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 최근 미국 측이 한국의 핵무장과 관련한 우려를 실제로 표했느냐는 질문에 "그런 것과 무관하게 핵무기를 생산하지도, 수입하지도, 보유하지도 않는다는 것은 명확한 정부의 방침"이라고 답변했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

