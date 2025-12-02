"슬픔·분노를 개혁의 힘으로 전환"…홍콩, 아파트 화재 조사 독립위 구성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

홍콩 행정장관 브리핑…입법회 선거, 예정대로

"슬픔과 분노, 개혁의 힘으로 전환할 것"

"어떤 가정도 포기하지 않을 것"

홍콩 고층 아파트 화재와 관련해 홍콩 당국이 독립위원회를 꾸려 원인 규명과 재발 방지 대책 마련에 나서기로 했다. 홍콩 입법회(국회) 의원 선거는 예정대로 치러질 예정이다.

2일 홍콩 사우스차이나모닝포스트 등에 따르면 홍콩 행정 수반인 존 리 행정장관은 이날 열린 화재 관련 브리핑에서 "여러 단계에서 발생한 오류를 시스템적으로 개혁할 필요가 있다"며 "법관이 주재하는 독립위원회를 구성해 화재 원인과 빠른 확산 원인 등 관련 문제를 검토하도록 하겠다"고 밝혔다.

소방관들이 홍콩 아파트에서 발생한 화재를 진압하고 있다. AP연합뉴스.

리 장관은 공사의 안전 문제, 담합 여부, 검사의 적절성, 책임자의 역할, 입찰 과정, 건물 소방 시스템 등을 조사 대상으로 지목했다. 이어 "정부는 필요한 자료를 제공하고 더 많은 지원을 하며 제안과 보고서를 제출하도록 할 것"이라고 강조했다.

화재 원인 조사와 함께 책임자 처벌도 언급했다. 그는 "끝까지 조사하고 진지하게 개혁해 슬픔과 분노를 개혁의 힘으로 전환할 것"이라며 "관련된 모든 사람, 누구든 끝까지 책임을 묻고 추궁할 것"이라고 말했다.

홍콩에서 발생한 화재 관련 기자회견에 참석한 존 리 장관. AP연합뉴스.

이 화재 참사는 지난달 26일 홍콩 북부 타이포의 32층짜리 아파트 '웡 푹 코트'에서 발생했다. 건조한 날씨와 강풍 속에 43시간 만에 진화됐다. 현재까지 151명이 숨지고 79명이 다쳤으며, 30명은 실종 상태다.

리 장관은 구조 작업을 멈추지 않고 어떤 가정도 포기하지 않을 것이며 피해 가정의 재건을 지원할 것이고 강조했다. 이어 "장기적이고 안정적인 시선으로 사회의 정상 운영을 꾸준히 추진해야 한다"고 했다.





아울러 7일 예정된 입법회 의원 선거는 예정대로 치러질 예정이다. 그는 "(예정대로 선거를 완료하는 것이)법률을 보호하는 것"이라며 "새로운 입법회가 직무를 수행해야 법률 제정 및 개혁을 진행할 수 있다"고 했다. 이어 "많은 업무가 입법회의 심의와 예산 승인을 거쳐야 한다"고 했다. 현 입법위원들의 임기는 이달 말 종료된다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr

