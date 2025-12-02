허경행 광주시의회 의장, 지방자치대상 의정발전 부문 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시의회 허경행 의장이 매헌윤봉길의사 기념관에서 '2025년 글로벌 혁신리더&의정(칭찬) 대상 시상식'에서 지방자치대상(의정발전)을 수상했다.

광주시의회 허경행 의장이 매헌윤봉길의사 기념관에서 '2025년 글로벌 혁신리더&의정(칭찬)대상 시상식'에서 지방자치대상(의정발전)을 수상하고 있다. 경기 광주시의회 제공

2일 광주시의회에 따르면 이번 행사는 새한일보와 새한방송이 주최, 다양한 분야에서 혁신적 성과를 이룬 인물들을 격려하고 대한민국의 미래 경쟁력을 이끌 리더들을 조명하는 자리로 마련되었고, 신지식인글로벌협회의 공식 출범을 기념하는 행사로 각계각층의 혁신리더와 지역 발전 기여자들이 참석해 성황리에 진행됐다.

허경행 의장은 의정활동 전반에서 시민 중심의 의정활동, 현장과의 긴밀한 소통, 지역발전을 위한 정책 추진력 등에서 높은 평가를 받았으며, 특히 시민의 삶의 질 향상과 균형 발전을 위한 조례 제·개정 활동 등이 높은 평가를 받았다.

허경행 의장은 "광주의 변화와 혁신은 시민 한 분 한 분의 참여에서 시작된다. 앞으로도 시민의 목소리를 가장 가까이에서 듣고, 현장에서 답을 찾는 실천적 의정활동을 펼쳐 나가겠다"라며 "지역발전과 시민 행복을 최우선 가치로 삼아 실천적인 의회가 되도록 최선을 다하겠다" 고 소감을 밝혔다.





한편, 2025 신지식인글로벌협회 출범 인증식은 국내 신지식인들의 글로벌 진출을 지원하고 혁신 역량을 공유하기 위한 새로운 플랫폼 구축을 목표로 하고 있으며, 올해 시상식은 각 분야 전문가와 지역 대표 인사들이 함께하며 그 의미를 더했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

