춘천시, 수소교통 복합기지 준공…"수소 기반 미래교통 허브도시 도약"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

춘천시, 대규모 수소차 원스톱 운영체계 본격 가동

하루 최대 100대 충전 가능 액화수소 기반 핵심 인프라

광역권 수소 물류축 구축해 미래 교통 전환 선도

강원도 춘천시(시장 육동한)가 수소 기반 교통전환의 시대를 열며 수소교통 허브 도시로 도약한다.

육동한 춘천시장이 2일 강원권 수소교통 거점화를 위한 핵심 인프라인 '수소교통 복합기지' 준공식에서 인사말을 하고 있다. 춘천시 제공

AD

춘천시가 2일 강원권 수소교통 거점화를 위한 핵심 인프라인 '수소교통 복합기지' 준공식을 개최하고 본격 운영에 들어갔다. 시는 이번 준공을 계기로 버스·화물차 등 대형 수송차량 수소전환 촉진, 수도권-강원-영동권을 잇는 수소 물류축 구축, 탄소중립 교통체계 전환 등 광역 수준의 효과를 기대하고 있다.

이날 준공식에는 육동한 춘천시장, 김진호 춘천시의회 의장, 여중협 강원특별자치도 행정부지사, 허장현 강원테크노파크 원장, 원경하 원주지방환경청 기획평가국장 등 주요 내빈과 시민 등 100여 명이 참석한 가운데 진행됐다. 총사업비 199억5000만원을 투입한 이번 사업은 2020년 국토교통부 공모사업에 선정된 이후 약 4년간 추진, 춘천시와 강원특별자치도, 강원테크노파크가 협력해 구축했다.

수소교통 복합기지는 하루 2,000㎏ 규모의 액화수소 충전소(최대 100대 충전 가능)를 중심으로 △정비시설 △세차시설 △내압용기검사소 △화물차 주차장 확장 △복합관리동 등을 모두 갖춘 수소차 원스톱 종합 운영기지다. 충전설비는 지난 7월부터 상업운전을 시작했으며 부대시설도 단계적으로 운영에 들어갈 예정이다.





AD

육동한 춘천시장은 "춘천이 강원권 수소경제와 미래 교통 전환을 선도하는 중심 도시로 자리 잡을 것"이라며 "시민이 체감하는 친환경 교통을 위해 수소 인프라를 지속 확대해 가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>