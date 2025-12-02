'사업가 변신' 구혜선…KAIST 창의인재 부문 특별 포상 '겹경사'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구혜선, KAIST 창의인재부문 특별 포상

손쉽게 일자로 펼치고접는 헤어롤 '쿠롤' 론칭

배우 구혜선이 직접 연구·개발한 특허 제품 '쿠롤'로 창업에 나선 데 이어 KAIST로부터 창의인재 부문 특별 포상 수상자로 선정됐다. 배우에서 영화감독, 작가로 활동 영역을 넓혀온 구혜선이 이번에는 기술 기반의 사업가로 주목받으며 새로운 행보를 본격화하고 있다.

배우 구혜선이 KAIST 창의인재 부문에서 특별포상을 받았다. 엔에스이엔엠

구혜선은 최근 KAIST가 발표한 신문화전략 'QAIST' 우수성과자 19팀 가운데 창의인재 부문 특별 포상 수상자로 이름을 올렸다. 현재 이 대학 미래전략대학원 석사 과정에 재학 중인 그는 캠퍼스 혁신 전략 가치체계인 '창의인재·연구·국제화·기술가치창출·신뢰와소통' 가운데 창의인재 분야에서 두각을 나타냈다는 평가를 받았다.

구혜선은 지난달 헤어롤 '쿠롤'을 론칭했다. 그가 선보인 '쿠롤'은 기존 헤어롤의 부피 문제와 휴대성 한계를 해결하기 위해 납작형 구조로 연구·설계된 제품이다. 납작하게 접어서 들고 보관하다가 사용 시에는 원형으로 구부릴 수 있어 실용성을 크게 올렸다. 특히 기존 제품에서 가장 많은 부피를 차지했던 플라스틱 프레임을 과감히 덜어내 플라스틱 사용량을 80% 줄이는 등 친환경 요소를 결합한 점이 눈길을 끌었다.

헤어케어 브랜드 그래비티(Grabity)와 협업해 헤어롤 '쿠롤'을 출시한 구혜선의 모습. 구혜선 인스타그램

'쿠롤' 론칭 당시 구혜선은 "처음 시작하는 사업이지만 어쩌면 단순한 제품 출시보다는 K-컬처 현상학을 확장한 것으로 해석하고 있다. 이 작은 헤어롤 하나에는 한국 사회에서만 볼 수 있는 독특한 풍경 거리, 즉 '헤어롤을 하고 집 밖으로 나서는 사람들'의 서사가 고스란히 담겨 있기 때문"이라고 설명한 바 있다.





쿠롤 브랜드 론칭과 KAIST 특별포상까지 연이어 성과를 거둔 구혜선은 창작 감각을 실용 기술과 결합하며 창의 인재로서의 존재감을 확고히 했다. 친환경·문화 가치를 아우르는 그의 행보가 앞으로 어떤 새로운 비전을 보여줄지 이목이 쏠린다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

