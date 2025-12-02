오브젠, 데이터 분석기업 인수…팔란티어식 AI 비즈니스 확장 가속

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI CRM 솔루션 전문기업 오브젠(대표 전배문·유용희)이 데이터 분석 및 IT 컨설팅 기업 잘레시아(대표 이상준)를 100% 인수한다고 2일 공시했다. 오브젠은 엔터프라이즈 AI 플랫폼 기업으로의 도약을 선언했다.

오브젠은 기존 금융·유통 중심의 고객 데이터 마케팅 영역을 넘어 제조·공공 등 전 산업군으로 사업 범위를 확장하고, 대기업뿐 아니라 중견·중소기업까지 아우르는 고객 기반 확대에 본격적으로 나선다. 업계에서는 이번 거래가 AI 비즈니스 확장을 가속화하기 위한 전략적 인수로 분석하면서 데이터 분석부터 AI 실행까지 하나의 플랫폼 안에서 구현하는 '팔란티어식 데이터·AI 통합 구조'를 완성하기 위한 결정적 조치로 평가된다.

이번 인수를 계기로 오브젠은 금융·유통을 넘어 제조·공공 등 전 산업군을 동시에 공략하는 AI 플랫폼 확장 전략을 본격 전개한다. 무엇보다도 두 회사의 고객군이 명확히 분리돼 있는 만큼 시장 저변을 넓힐 수 있으며 고객 기반 확대 효과가 즉각적으로 발생할 것으로 기대된다.

또한 오브젠은 기존 고객정보를 다루는 비즈니스 영역에서 잘레시아가 다루었던 경영정보의

영역까지 기업의 전사적 데이터 체계를 포괄하는 비즈니스를 흡수하게 됨으로써 기업의 마케팅·영업·재무·생산 등 전반적인 의사결정 프로세스를 AI 기반으로 지원하는 영역으로 사업 분야를 확장하게 됐다.

중견·중소기업 시장 진입도 공격적으로 확대된다. 오브젠의 에이전트 AI 기술은 기업 규모와 무관하게 기존 시스템을 빠르게 AI 기반으로 전환할 수 있어 대기업 수준의 AI 자동화·지능화를 전 산업·전 규모 기업에 즉시 제공할 수 있는 시장 구조를 만들었다. 이로써 AI 도입의 문턱을 획기적으로 낮추며 시장 전체로의 확산을 가속화한다.

더 나아가 오브젠은 잘레시아가 보유한 글로벌 솔루션과 구축·운영 역량을 자사 플랫폼과 결합해 국내를 넘어 글로벌에서도 통할 수 있는 글로벌형 AI 데이터 플랫폼 기업으로의 도약을 준비하고 있다고 덧붙였다.

이번 인수를 통해 양사의 역량과 실적이 결합되면서 연매출 600억원 규모의 AI 데이터 플랫폼 기업이 탄생하게 된다. 국내 다수 AI 기업들이 지속적인 적자와 정체된 성장으로 어려움을 겪는 양상과는 달리, 오브젠은 수익성과 안정적 성장 기반 위에서 확장 전략을 실행하는 'AI 수익화'를 증명한 기업이라는 점에서 시장에서의 존재감이 더욱 강화될 것으로 전망된다.





유용희 오브젠 대표는 "이번 인수의 본질은 시장 확대, 사업 포트폴리오 다각화, 산업 확장성을 강화하는 데 있다"며 "팔란티어가 데이터 통합·AI·운영 자동화를 단일 플랫폼에서 구현하듯 오브젠도 이번 인수를 통해 기업이 보유한 모든 데이터 체계를 단일 구조에서 관리하고, AI를 기업 운영 전반으로 확장할 수 있는 토대를 마련하여 비즈니스 확장에 속도를 내겠다"고 밝혔다.





