예비 청약자 1만여 명 방문 '서수원 에피트 센트럴마크' 9일 1순위 청약

정진기자

입력2025.12.03 09:00

오는 12월 8일 특별공급을 시작으로 9일 1순위, 10일 2순위 청약접수

예비 청약자 1만여 명 방문 ‘서수원 에피트 센트럴마크’ 9일 1순위 청약 지난 28일 경기 수원시 권선구에서 문을 연 ‘서수원 에피트 센트럴마크’ 견본주택에 예비 청약자들이 방문, 분양 관계자의 설명을 듣고 있다.(제공-HL디앤아이한라)
HL디앤아이한라㈜는 수원시 권선구 당수공공주택지구에서 공급하는 '서수원 에피트 센트럴마크' 1순위 청약을 오늘 9일 실시한다고 최근 밝혔다.


8일 특별공급을 시작으로 9일 1순위, 10일에는 2순위 청약을 받는다. 당첨자 발표는 16일, 정당계약은 12월 29일부터 31일까지 3일간 수원시 권선구 고색동에 있는 견본주택에서 진행한다.


수도권 비규제지역이자 '서울 옆동네'로 꼽히는 경기 수원시 권선구에서 문을 연 '서수원 에피트 센트럴마크' 견본주택이 몰려드는 예비 청약자들로 지난 주말 내내 북새통을 이뤘다. 지난 28일 견본주택이 개관한 이후 주말 3일 동안 1만여명의 인파가 몰리면서 분양 열기가 후끈 달아오르고 있다.


'서수원 에피트 센트럴마크' 견본주택 관계자는 "서수원 신흥 주거단지에 조성돼 미래가치가 더 큰 아파트라는 점에서 실수요자들이 주목하고 있는 것 같다"면서 "실제 이 단지가 들어서는 당수지구는 다양한 생활인프라가 갖춰지는 대규모 공공택지지구인데다 신분당선 연장 개통으로 한층 좋아지는 서울 접근성, 첨단산업단지 조성 등 풍부한 개발호재, 특화설계를 앞세운 '명품' 브랜드 아파트 상품성 등이 수요자들의 관심을 이끌어낸 것으로 보인다"고 말했다.


방문한 실수요자들이 가장 큰 관심을 보인 것은 실내공간 활용을 극대화한 수납공간이다. HL디앤아이한라만의 독특한 '특화설계'로 현관, 주방, 복도 등 실내 곳곳에 팬트리, 드레스룸 등의 다양한 수납공간을 배치해 수납 편의성을 대폭 강화한 것이 방문객의 시선을 사로잡은 것이다.


여기에 일부 84㎡ 타입의 경우 4베이와 3면 발코니를 적용해 실사용 면적을 늘리고, 동일 평형대에서 찾아보기 힘든 넓은 거실과 확장형 침실 설계를 도입하는 등 실내 공간 활용도를 극대화한 점도 실수요자의 눈길을 끌었다.


이와 함께 특화설계를 통해 세대당 주차대수를 2대로 늘린 점도 시선을 끌었다. 이는 인근 단지와 비교하면 1.4~1.8배 수준이다. 특히 수원당수지구의 최중심·최고층 랜드마크로 조성되는 만큼 화려하고 고급스런 외관, 간섭없는 동간 이격배치로 확보한 조망권과 일조권도 방문객들에게 좋은 평가를 받았다.


수원시 권선구 당수공공주택지구의 중심부 M1, M2블록 2개블록에 들어서는 '서수원 에피트 센트럴마크'는 470세대 규모로 조성된다. M1블록은 지하 2층에 지상 25층, 2개 동에 ▲74㎡ 94세대 ▲84㎡A 48세대 ▲103㎡A 48세대 등 190세대로 구성된다. M2블록은 3개 동에 ▲74㎡ 91세대 ▲84㎡A 71세대 ▲84㎡B 48세대 ▲103㎡A 23세대 ▲103㎡B 46세대 ▲117㎡ 1세대 등 280세대다.


이 아파트는 비규제 지역에 속해 청약 및 대출 문턱이 상대적으로 낮다. 분양가 상한제(분상제)가 적용되는 단지로, 분양가도 합리적으로 책정됐다는 평가다.


수원당수지구는 수원 권선구 당수동 일대 조성 중인 95만여㎡ 규모의 공공주택지구로, 이곳에는 7800여 세대의 아파트가 건설돼 1만9000여 명을 수용하게 된다. 게다가 머잖아 신분당선 연장선이 개통될 예정이어서 서울 접근성이 좋아지고, 주변에 첨단산업단지가 조성되고 있어 직주근접 단지로도 손색이 없다. 또 단지 내에 특화된 복합상업시설이 들어설 예정이어서 입주민들은 원스톱 라이프를 즐길 수 있다.


생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 호매실지구에 들어선 쇼핑·문화·체육 시설 등을 이용하기 편리한데다 단지 내에도 다양한 생활편의시설이 들어설 예정이다. 인근에 실내체육관, 인조잔디구장, 야외농구장, 야외배드민턴장, 게이트볼장, 파크골프장 등 다양한 시설을 갖춘 서수원칠보체육관도 자리 잡고 있다.


학습환경도 좋다. 단지 반경 1.5㎞ 이내에 당수·금곡·가온·상촌·증촌초, 상촌·수원칠보중, 수원칠보고가 위치해 있어 자녀들이 불편함 없이 통학할 수 있다. 대형 도서관인 수원시립호매실도서관도 가까이 있다.


이 단지의 또다른 장점은 수원당수지구의 최중심에 최고층으로 들어서는 만큼 향후 서수원권의 랜드마크로 자리매김할 것이라는 점이다.


HL디앤아이한라 분양관계자는 "'서수원 에피트 센트럴마크'는 비규제지역에 분상제가 적용되는 단지인 데다 서울 접근성이 좋고, 생활 인프라도 잘 갖춘 단지로 머잖아 서수원권의 랜드마크로 자리 잡을 것"이라면서 "특히 이 아파트는 특화설계를 도입해 쾌적한 주거공간, 넉넉한 수납공간, 안전한 주차공간 등을 제공하는 등 '명품' 아파트로 조성되는 만큼 내집 마련을 고려하고 있는 실수요자는 물론 투자자라면 관심을 가져볼 만 하다"고 말했다.


시행은 ㈜디허브가 코리아신탁에 위탁하고, 시공은 HL디앤아이한라가 맡는다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

