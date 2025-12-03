금감원, K-IFRS 제·개정 내용 설명회 개최

회계기준 개정 내용과 질의회신 사례 등 안내
금융감독원이 오는 10일 본원 2층 강당에서 기업의 회계실무자와 외부감사인 등을 대상으로 '2025년도 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제·개정 내용 설명회'를 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 설명회에서는 회계기준 개정 내용과 질의회신 사례, 해외 동향 등 회계기준 관련 사항을 안내한다. 내부회계관리제도 관련 안내와 전·당기협의회 운영지침, 외부감사인 선임·지정 제도 등 회계제도에 대해서도 안내할 예정이다.
참가신청은 한국상장회사협의회, 코스닥협회, 한국공인회계사회 홈페이지 등을 통해 받는다.
교육자료는 설명회 시작 30분 전부터 현장 배포할 예정이다. 금감원 홈페이지에도 게시할 계획이다.
금감원 관계자는 "재무제표 작성·공시와 외부감사 등 업무 수행 시 실질적인 도움이 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.
최동현 기자 nell@asiae.co.kr
