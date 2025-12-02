안동 전통주 관광, 기차에서 꽃피다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

팝업열차 전 회차 매진

K-미식 체류관광 가능성 확인

안동시(시장 권기창)가 농림축산식품부·한식진흥원·코레일관광개발과 함께 운영한 'K-미식 전통주 벨트 팝업 열차'가 11월 29일 마지막 운행을 끝으로 성황리에 마무리됐다.

9월 첫 운행부터 추가 편성된 회차까지 모두 팔리며, 전통주 기반 미식 관광이 새로운 관광 모델로 자리매김할 가능성을 보여줬다.

민속주안동소주

이번 프로그램은 기차 안에서 즐기는 전통주 시음과 지역 양조장을 중심으로 구성된 6개 체험 코스를 결합해 안동 고유의 미식·문화 자원을 깊이 체험할 수 있도록 기획됐다.

방문객들은 양조장 탐방, 지역 음식 체험, 관광지 연계 프로그램 등을 통해 단순한 여행을 넘어 미식 중심의 체류형 콘텐츠를 경험했다.

특히 당일형 '팝업 열차'뿐 아니라 1박 2일 체험상품인 '안동 더 다이닝'이 전 회차 매진을 기록하며, K-미식 벨트의 시장성과 장기적 성장 가능성을 확인시켰다.

이우현 코레일관광개발 대표이사는 "전통주와 관광을 결합한 기차여행은 새로운 콘텐츠의 지평을 열었다"며 "조기 매진이라는 성과는 지역경제에 활력을 불어넣는 데 큰 의미가 있다"고 말했다.





안동시 관계자는 "K-미식 전통주 벨트 팝업 열차는 안동의 미식·문화 콘텐츠를 전국에 알린 계기가 됐다"며 "앞으로도 지역 고유의 전통주와 관광을 연계한 체류형 상품을 확대해 지속 가능한 미식 관광 모델을 정착시켜 나가겠다"고 밝혔다.

