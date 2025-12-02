대만 외교부장 "中·日 갈등 1년간 이어질 수도"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

다카이치 총리 발언 후 양국 관계 급랭

中, 日수산물 수입 중단·문화 교류 차단

센카쿠 영유권 분쟁…긴장 고조

린자룽 대만 외교부장이 작년 7월 대만 타이베이에서 열린 외신 간담회에서 발언하고 있다. 로이터연합뉴스

린자룽 대만 외교부장이 "중국과 일본 간 갈등이 최대 1년가량 이어질 수 있다"고 말했다.

린 부장은 2일 블룸버그통신과의 인터뷰에서 다카이치 사나에 일본 총리의 발언으로 촉발된 양국 긴장이 "안정되기까지 아마도 1년 정도 걸릴 수 있다"며 이같이 예상했다.

그는 대만을 둘러싼 문제나 양측의 마찰을 악화시키는 것은 어느 쪽에도 이익이 되지 않는다고 강조했다. 그러면서 "베이징(중국) 입장에서도 갈등을 고조시키는 것은 득이 되지 않는다"고 덧붙였다.

양국 관계가 악화된 배경에는 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언이 있다. 그가 지난달 7일 일본 중의원 예산위원회에서 "중국의 대만 공격 시 이는 일본의 생존을 위협하는 상황이 될 수 있다"며 자위대 파병 가능성을 시사했고, 이에 중국 정부는 '레드라인'을 넘었다며 일본산 수산물 수입 중단, 문화 교류 차단 등 보복 조치를 단행했다. 다카이치 총리도 해당 발언을 철회하는 것을 거부했다.

라이칭더 대만 총통은 중국에 "책임 있는 대국처럼 행동하라"며 중국의 보복 조치를 우회적으로 비판했다. 대만 정부는 수출길이 막힌 일본을 위해 자국민에 일본 여행과 제품 소비를 독려했다. 린 부장은 인터뷰에서 "우리는 부드러운 방식으로 지지를 표하고 있으며 동시에 상황을 진정시키기 위해 노력하고 있다"고 말했다.

그는 이번 사안과 관련해 "뜻을 같이하는 국가들의 대표들을 모아 논의했다"면서도 구체적인 국가명은 밝히지 않았다. 이어 "사태 발생 전후로 기존 채널을 통해 여러 국가와 소통해 왔다. 상호 신뢰의 기반이 매우 탄탄하다"라고도 덧붙였다.

린 부장은 "대만은 미국 트럼프 행정부의 인도·태평양 지역 안보 공약에 의심을 갖지 않는다"라고도 밝혔다. 일각에서는 트럼프 대통령의 대만 인식에 의문을 제기해 왔는데 이를 부인한 것으로 보인다. 트럼프 대통령은 작년 재선 과정에서 대만이 미국의 방위 제공 대가를 지불해야 한다고 주장했으며, 미국의 반도체 산업을 대만이 훔쳐 갔다고 비난하기도 했다.

린 장관은 안보·공급망·민주주의 수호 측면에서 "유럽과 협력할 여지가 크다"라고도 말했다. 그는 또 "대만은 향후 협력을 촉진하기를 바란다"고 덧붙였다.





한편, 중국 당국은 이날 일본 어선을 일본과 영유권 분쟁 중인 센카쿠(중국명 댜오위다오) 영해에서 퇴거 조치했다고 밝혔다. 류더쥔 중국 해경국 대변인은 "댜오위다오와 부속 섬들은 중국의 고유 영토"라며 "일본은 이 해역에서 모든 활동을 즉시 중단해야 한다"고 주장했다. 린젠 중국 외교부 대변인도 전날 정례브리핑에서 "댜오위다오 주권 귀속은 역사적 맥락이 분명하고 법적 근거도 확실하다"고 밝혔다.





