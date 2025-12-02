국민의힘, 법원 앞 규탄대회 "추경호 영장, 野 탄압 정치공작"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국힘 의원 전원 명의로 규탄서 제출

국민의힘은 2일 추경호 의원의 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 앞두고 법원을 찾아 정부·여당이 야당을 탄압하는 정치공작을 벌이고 있다며 영장 기각을 압박했다.

장동혁 대표는 이날 오후 서초구 서울중앙지법 앞에서 규탄대회를 열고 "추경호 전 원내대표에 대한 구속영장은 자유민주주의에 대한 구속영장"이라며 "추경호 다음은 국민의힘, 그다음은 국민이 될 것이다. 우리가 추 전 원내대표를 지켜야 하는 이유"라고 목소리를 높였다.

내란특검(특별검사 조은석)은 지난 3일 추 의원에 대해 내란중요임무종사 혐의로 구속영장을 청구했다. 특검은 지난해 12월3일 윤석열 전 대통령의 비상계엄 선포 당시 국민의힘 원내대표였던 추 의원이 윤 전 대통령과 소통하며 여러 차례 의원총회 장소를 변경함으로써 국민의힘 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다고 본다. 추 의원은 사전에 계엄을 알지 못했고 의원총회 장소 변경은 당시 국회 출입 통제 등 때문에 불가피했다는 입장이다.

장 대표는 "영장은 반드시 기각되고 무도한 내란 몰이는 막을 내릴 것"이라며 "오늘이 무도한 이재명 정권의 독재를 끝내는 대반격의 시작이 될 것"이라고 자신했다.

송언석 원내대표도 "정치 특검이 신청한 영장은 삼류공상 소설 그 이상도, 이하도 아니다"라며 "내란 정당이라는 프레임을 씌워 야당을 탄압하고 궤멸시키려는 정치공작에 불과하다"고 직격했다.

그러면서 "특검이 꼭 필요한 대상은 대장동 항소 포기 외압에 실체적 진실을 알리는 것"이라며 "오로지 정치보복과 야당 말살에만 몰두하는 이재명 독재정권을 막아야 한다"고 비판했다.





이날 규탄대회에서 국민의힘 의원 40여명은 '야당탄압 불법특검' 손팻말을 흔들며 "불법 수사 우두머리 조은석을 수사하라", "조작된 내란 몰이 지금 당장 끝장내자" 등 구호를 외쳤다. 이와 함께 추 의원과 구속 중인 권성동 의원을 제외한 국민의힘 국회의원 전원 명의로 추 의원의 무죄와 영장 기각을 호소하는 탄원서를 제출했다. 추 의원의 구속 여부는 3일 새벽에 결정될 것으로 보인다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

