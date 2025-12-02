동해시, '수능 끝' 청소년 700명 힐링 콘서트 ‘Answer 2007’ 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동해시, 수능 마친 고3 응원

뮤지컬·토크콘서트 등 개최

강원도 동해시는 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 고등학교 3학년 청소년 700여 명을 대상으로 응원하고 진로 탐색을 격려하기 위한 콘서트 'Answer(응답) 2007'을 2일 동해문화예술회관에서 개최했다.

동해시가 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 고등학교 3학년 청소년 700여 명을 대상으로 응원하고 진로 탐색을 격려하기 위한 콘서트 'Answer(응답) 2007'을 2일 동해문화예술회관에서 개최하고 있다. 동해시 제공

AD

개회식에서는 심규언 동해시장이 영상 메시지를 통해 "수능을 마친 여러분이 무척 자랑스럽다. 오늘 콘서트는 여러분을 위해 마련한 축제의 장인 만큼 지친 몸과 마음을 충분히 힐링하길 바란다"며 "인생의 선배이자 부모의 마음으로 여러분의 꿈과 도전을 응원하겠다"고 축하와 격려를 전했다.

콘서트는 동해시 5개 고등학교(광희고, 묵호고, 북평고, 북평여고, 삼육고) 학생들이 참여해 풍성하게 꾸며졌다. 사회는 북평여고와 북평고 학생회장인 최민주·전우형 학생이 맡았으며 ▲뮤지컬 갈라쇼 ▲청소년 보컬동아리 'EXIT' ▲밴드동아리 '지금'(광희고) 공연 등이 이어져 청소년들의 미래를 응원하는 무대를 선보였다.

이어 '리셋! 새로운 나를 켜라'를 주제로 홍성우 원장의 토크콘서트가 진행됐으며, 매직쇼·저글링·광대 퍼포먼스와 레이저쇼가 콘서트의 마지막을 화려하게 장식해 참가 청소년들의 뜨거운 호응을 이끌었다.

콘서트 종료 후에는 학교별 동문회에서 정성껏 준비한 간식을 학생들에게 나누어주며 수험생들을 격려하는 따뜻한 시간이 이어졌다. 또한 동해시수석인엽합회와 사단법인 동해경제인연합회에서 기부한 문화상품권은 이벤트를 통해 청소년들에게 전달돼 훈훈한 분위기를 더했다.

동해시가 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 고등학교 3학년 청소년 700여 명을 대상으로 응원하고 진로 탐색을 격려하기 위한 콘서트 'Answer(응답) 2007'을 2일 동해문화예술회관에서 개최하고 있다. 동해시 제공

행사에 참여한 하린(북평여고 3학년) 학생은 "수능 준비 과정이 힘들었지만 오늘 공연을 보며 큰 힐링이 됐다"며 "뮤지컬 갈라쇼와 레이저 공연이 멋진 추억으로 남을 것 같다. 동해시에서 이런 자리를 마련해줘 감사하고, 후배들도 참여할 수 있도록 내년에도 이어졌으면 좋겠다"고 소감을 전했다.

또한 밴드동아리 '지금'을 대표한 김찬미 단장(광희고 3학년)은 "수험생으로 준비 과정이 힘들었지만 무대에 서서 친구들과 호흡하는 순간 큰 성취감을 느꼈다"고 말했다.





AD

천수정 체육교육과장은 "수능을 마친 수험생들을 격려하고 그들의 미래를 응원하기 위해 준비한 행사로, 청소년들이 행복해하고 힐링하는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다"며 "특히 지역사회의 따뜻한 관심과 지원에 깊이 감사드리며, 내년에는 더욱 풍성한 내용으로 'Answer 2008'을 준비하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>