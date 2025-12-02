이틀 만에 42만건 폭주…쿠팡 정보 유출에 통관부호 재발급 대란

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

11월30일·12월1일 재발급 건수 급증

관세청 먹통도

쿠팡의 개인정보 유출 사태 이후 개인통관고유부호(통관부호) 재발급에 나선 이용자들이 급증한 것으로 나타났다.

쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 쿠팡 본사 전경.

2일 정일영 더불어민주당 의원실이 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 통관부호 재발급 건수는 지난달 30일 12만3302건, 1일 29만8742건으로 집계됐다. 이틀 동안 처리된 재발급 건수는 올해 1~10월 누적 재발급 건수(11만1045건)의 네 배에 달하는 규모다.

통관부호는 해외 직구 시 통관 과정에서 누가 수입했는지 식별하기 위해 부여되는 번호로, 관세청 전자통관시스템(유니패스) 시스템을 통해 조회·재발급을 받을 수 있다.

통관부호 해지 건수는 일평균 10~20건 수준이었지만 지난달 30일 3851건, 1일 1만1312건으로 급증했다. 통관부호 사용정지 건수도 일평균 100건에서 지난달 30일 4514건, 지난 1일 6322건으로 크게 늘었다.

쿠팡의 개인정보 유출 이후 통관부호도 유출됐을 가능성이 제기되면서 해외직구 이용자들이 대거 통관부호 재발급에 나선 영향으로 보인다. 사회관계망서비스(SNS)와 온라인 커뮤니티에서는 통관부호 재발급 방법이 공유되거나 통관부호를 재발급받았다는 인증글이 확산했다.

관세청 유니패스 홈페이지는 사람들이 몰리며 사이트가 한때 먹통이 되기도 했다. 관세청은 이날 "유니패스 증가 및 서버 처리 지연으로 인해 일부 서비스 이용이 원활하지 않을 수 있다"며 "서비스는 안정화 작업 진행 중이며 정상화되는 대로 안내하겠다"고 안내했다.

쿠팡 측의 대처에 불만을 느낀 일부 소비자들은 이른바 '탈쿠팡'을 하거나 집단 소송 움직임을 보이고 있다. 이들은 네이버 카페나 카카오톡 오픈 채팅방을 개설해 공동 대응 방안을 모색하고 있는 것으로 알려졌다.





쿠팡은 노출된 정보가 고객 이름과 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보로 제한됐고, 결제 정보와 신용카드 번호는 포함되지 않았다고 발표했다. 통관부호도 유출되지 않은 것으로 알려졌다.





