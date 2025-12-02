"최적화·발열도 문제 없어"…아이폰17 프로로 게임 퍼포먼스 ↑

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플 "개발사 협업해 몰입감 높은 게임 환경 제공"

엔씨·넷마블·크래프툔·컴투스·데브시스터즈 참여

"애플 기기는 게임 퍼포먼스를 한껏 끌어올린다고 생각합니다. 그래픽 최적화와 기기 간 호환성이 좋고, 발열도 덜해 아이폰으로도 오래 즐길 수 있어요."

애플 기기에서 구동 중인 게임들. 노경조 기자

AD

애플의 국내 첫 게임 쇼케이스가 2일 서울 성수동에서 열렸다. 애플은 현장에서 아이폰17 프로의 향상된 그래픽 처리 능력과 빠른 반응 속도를 강조하며, 트리플A(블록버스터급) 게임부터 캐주얼 장르까지 안정적으로 구동되는 모습을 선보였다. 아이패드와 맥 역시 디스플레이, 칩셋, 연결성을 개선해 게임 퍼포먼스를 높였다.

애플 관계자는 "해당 기기들에 역사상 가장 강력하고 효율적인 칩인 'A19 프로'를 탑재했다"며 "개발사와 협업을 확대해 애플 생태계 기반의 몰입감 높은 게임 환경을 지속해서 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

이날 행사에서는 5개 게임사 개발진이 참석해 애플 기기로 자사 게임을 선보였다. 엔씨소프트 '아이온2', 데브시스터즈 '쿠키런: 오븐스매시', 크래프톤 '인조이', 넷마블 '세븐나이츠 리버스', 컴투스 '도원암귀: 크림슨 인페르노' 등이다.

'도원암귀: 크림슨 인페르노'는 원작인 일본 애니메이션이 방영 중인 가운데 게임으로 출시될 예정이어서 더욱 눈길을 끌었다. 최적화 전인데도 색감과 역동적 움직임이 실제 애니를 보는 듯했다. 컴투스 관계자는 "올해 도쿄게임쇼에서 첫 공개 후 국내에서 시연 방식으로 선보이는 것은 처음"이라며 "내년 상반기 출시를 목표로 최선을 다하겠다"고 말했다.

아이폰17 프로에서 시연 중인 엔씨소프트 '아이온2' 한 장면. 노경조 기자

고사양을 필요로 하는 엔씨소프트 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'도 아이폰17 프로에서 매끄럽게 즐길 수 있었다. 백승욱 엔씨소프트 최고사업책임자(CBO)는 "아이폰17 프로가 현재 모바일 기기 중에서 '아이온2'를 가장 잘 구동할 것"이라며 "애플에서 게임 전용 기기를 만들어도 좋을 것 같다"고 말했다.

넷마블은 '애플 게임즈' 앱을 활용해 '세븐나이츠 리버스'를 다양한 방식으로 즐길 수 있게 했다. '친구 초대' 기능을 추가해 함께 모험·경쟁하도록 한 것이다. 해당 기능은 iOS 환경에서만 작동한다. 넷마블 관계자는 "국내보다는 글로벌에서 많이 이용하고 있다"며 "결투 연승 등 다양한 미션을 추가할 예정"이라고 말했다.

내년 3월 '쿠키런: 오븐스매시' 출시를 준비 중인 데브시스터즈는 애플 칩셋을 특히 긍정적으로 평가했다. 데브시스터즈 관계자는 "심리스 맵 진입 시 GPU 부하로 딜레이가 발생할 수 있는데 애플 칩셋은 이를 줄여준다"며 "이용자들이 게임 접속 후 모이는 공간인 '광장'의 수용 범위를 30~50명 수준으로 개발하고 있다"고 전했다.

크래프톤은 생활 시뮬레이션 게이 '인조이'를 맥에서 시연했다. 크래프톤 관계자는 "저사양에서도 안정적으로 실행되는 점이 실리콘 칩(M시리즈) 구조의 장점"이라며 "렌더링 속도 최적화로 맥이 가진 CPU 통합 솔루션이 좋은 퍼포먼스를 내는 데 도움이 된다"고 했다. 다만 '인조이' 출시에는 2~3년이 더 소요될 것으로 예상했다.





AD

크래프톤 '인조이' 커스터마이징 장면. 노경조 기자

한편, 아이폰17 시리즈는 지난 10월 글로벌 판매량이 전년 동기 대비 12% 증가하면서 월간 시장 점유율 사상 최고치(24.2%)를 기록했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>