성주군, 수질오염총량관리 실태평가서 '최우수'…4년 연속 우수기관 쾌거

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성주군은 경북도가 주최한 '2025년도 수질오염총량관리 실태평가'에서 최우수상을 수상했다.

성주군은 2022년·2023년·2024년에 이어 4년 연속 우수기관으로 선정되는 쾌거를 이뤄 지속적인 환경 관리 노력 등이 크게 인정받았다.

AD

평가는 수질개선사업 추진실적, 단위 유역별 목표수질 준수여부, 할당부하량 평가 준수여부 등의 평가 기준을 종합해 진행됐으며, 성주군은 수질오염총량관리를 추진함에 있어 수질개선을 위한 노력 등 적극적인 행정을 펼친 점을 인정받아 높은 점수로 취우수상을 수상했다.

이병환 성주군수는 "이번 수상은 우리 군이 환경보호와 수질관리에 있어 얼마나 우수한 성과를 이루었는지를 보여주는 것"이라며 "앞으로도 지속 가능한 환경 정책을 추진하여 군민들께 깨끗하고 건강한 환경을 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

성주군은 지속적인 환경 관리를 위한 다양한 정책을 통해 주민들의 삶의 질을 높이고, 깨끗한 환경을 유지하기 위해 힘쓸 예정이다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>