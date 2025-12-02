日, 배외주의 정서 확산…10명 중 6명 "외국인 노동력 필요없어"

68% "외국인 증가에 치안 악화"
일본인들을 대상으로 한 여론조사에서 외국인 배척 정서가 확산하고 있는 것으로 나타났다. 일본인 10명 중 6명은 외국인 노동력 수용에 반대한다고 응답했다.
요미우리신문은 와세다대 첨단사회과학연구소와 9월 24일부터 10월 31일까지 2004명을 대상으로 실시한 우편 여론조사 결과를 2일 발표했다.
조사 결과 '외국인 노동력을 적극적으로 받아들여야 하는가'라는 물음에 59%가 반대하는 것으로 나타났다.
작년 11~12월 조사에서 이 문항에 대한 반대 견해가 46%였던 것에 비해 13%포인트 증가했다.
요미우리는 "작년에는 찬성 견해가 많았으나 이번에 급락했다"며 올해는 찬성한다는 응답자가 39%였다고 전했다.
일본에 거주하는 외국인 증가에 따른 영향(복수 응답) 질문엔 '치안이 악화한다'는 답변이 68%로 1위에 올랐다. 특히 18∼39세는 79%가 '치안 악화'를 꼽았다.
이어 '언어와 문화, 습관의 차이로 문제가 발생한다(63%)', '일손 부족 해소로 이어진다(61%)', '사회보장 제도를 이용하는 사람이 늘어나 재정이 악화한다(39%)', '일본의 전통과 문화가 망가진다(35%)' 순으로 응답률이 높게 나타났다.
국제사회에서 협조보다는 자국 이익을 우선해야 하는지에 대해서는 70%가 찬성한다는 입장을 밝혔다. 작년 조사 대비 5%포인트 상승한 수치로, 2017년 조사 이후 가장 높은 비율이라고 요미우리는 밝혔다.
미국 우선주의를 내세운 도널드 트럼프 대통령의 정치 자세에 '공감할 수 있다'고 답한 사람은 28%에 그쳤으나, 18~39세는 54%가 공감했다.
요미우리는 "생활에 대한 불만 탓에 트럼프 대통령으로 상징되는 자국 우선주의 경향이 일본에서도 30대 이하를 중심으로 확산하고 있다"고 설명했다.
지금 뜨는 뉴스
국가별 신뢰도는 미국이 62%로 가장 높게 나타났고 한국은 31%였다. 중국과 러시아는 각각 4%에 그쳤다.
오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>