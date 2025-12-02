日, 배외주의 정서 확산…10명 중 6명 "외국인 노동력 필요없어"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

68% "외국인 증가에 치안 악화"

일본인들을 대상으로 한 여론조사에서 외국인 배척 정서가 확산하고 있는 것으로 나타났다. 일본인 10명 중 6명은 외국인 노동력 수용에 반대한다고 응답했다.

요미우리신문은 와세다대 첨단사회과학연구소와 9월 24일부터 10월 31일까지 2004명을 대상으로 실시한 우편 여론조사 결과를 2일 발표했다.

일본 도쿄. AFP연합뉴스

조사 결과 '외국인 노동력을 적극적으로 받아들여야 하는가'라는 물음에 59%가 반대하는 것으로 나타났다.

작년 11~12월 조사에서 이 문항에 대한 반대 견해가 46%였던 것에 비해 13%포인트 증가했다.

요미우리는 "작년에는 찬성 견해가 많았으나 이번에 급락했다"며 올해는 찬성한다는 응답자가 39%였다고 전했다.

일본에 거주하는 외국인 증가에 따른 영향(복수 응답) 질문엔 '치안이 악화한다'는 답변이 68%로 1위에 올랐다. 특히 18∼39세는 79%가 '치안 악화'를 꼽았다.

이어 '언어와 문화, 습관의 차이로 문제가 발생한다(63%)', '일손 부족 해소로 이어진다(61%)', '사회보장 제도를 이용하는 사람이 늘어나 재정이 악화한다(39%)', '일본의 전통과 문화가 망가진다(35%)' 순으로 응답률이 높게 나타났다.

국제사회에서 협조보다는 자국 이익을 우선해야 하는지에 대해서는 70%가 찬성한다는 입장을 밝혔다. 작년 조사 대비 5%포인트 상승한 수치로, 2017년 조사 이후 가장 높은 비율이라고 요미우리는 밝혔다.

미국 우선주의를 내세운 도널드 트럼프 대통령의 정치 자세에 '공감할 수 있다'고 답한 사람은 28%에 그쳤으나, 18~39세는 54%가 공감했다.

요미우리는 "생활에 대한 불만 탓에 트럼프 대통령으로 상징되는 자국 우선주의 경향이 일본에서도 30대 이하를 중심으로 확산하고 있다"고 설명했다.





국가별 신뢰도는 미국이 62%로 가장 높게 나타났고 한국은 31%였다. 중국과 러시아는 각각 4%에 그쳤다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

