의성 금성산서 펼쳐진 ‘ROCK Trail’…지질과 아웃도어의 새로운 결합

배우고 걷는 의성형 지질관광

참가자 호평 속 마무리

의성군이 국가지질공원 콘텐츠를 기반으로 선보인 아웃도어 프로그램이 새로운 지역관광 모델로 자리매김하고 있다. 의성군(군수 김주수)은 11월 29∼30일 금성산 일원에서 진행한 'ROCK Trail －season off'가 참가자들의 높은 만족 속에 성황리에 종료됐다고 1일 밝혔다.

대학생 대상 지질교육 프로그램 금성산의 지질·문화 자원 소개와 더불어 국외 트레킹 전문가가 참여한 토크 프로그램이 진행돼 기존 트레킹·캠핑 행사와 차별화된 콘텐츠를 제공했다.

이번 프로그램은 금성산 칼데라 지형과 응회암·유문암 노두 등 의성 고유의 지질자원을 현장에서 직접 체험할 수 있도록 기획된 '의성형 아웃도어 프로그램'이다.

참가자들은 수정사∼비봉산(8km) 산책 코스를 걸으며 전문 지질 해설과 함께 금성산의 형성과정, 화산활동 흔적을 생생하게 확인했다.

베이스캠프에서는 금성산의 지질·문화 자원 소개와 더불어 국외 도보여행 전문가가 참여한 토크 프로그램이 진행돼 기존 도보여행·캠핑 행사와 차별화된 콘텐츠를 제공했다.

전문가와 참가자들은 금성산의 지질적 가치부터 아프리카 도보여행 경험, 미국 PCT(4300km) 도전기까지 다양한 주제를 공유하며 프로그램의 깊이를 더했다.

참가자들은 "지질 해설 덕분에 의성을 새로운 시각으로 바라보게 됐다", "과학 설명과 도보여행, 캠핑이 조화된 차별화된 프로그램이었다"고 만족감을 나타냈다.

김주수 의성군수는 "ROCK Trail은 국가지질공원의 지질·역사·경관을 야외활동과 결합해 '배우면서 즐기는 지질관광'을 실현한 프로그램"이라며 "지질 기반 체험형 콘텐츠를 지속 확대해 의성을 대표하는 관광 브랜드로 육성하겠다"고 말했다.





지질 해설을 중심에 둔 ROCK Trail은 관광과 교육, 아웃도어 활동을 융합한 의성군의 새로운 시도이자, 국가지질공원 콘텐츠의 확장성을 보여준 사례로 평가된다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

