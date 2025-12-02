보성군, 연말 맞아 '말차 향기 속 작은 음악회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

겨울 감성 공연 열려

전남 보성군은 연말을 맞아 오는 6일, 13일, 21일, 24일, 25일 총 5회, 봇재에서 '말차 향기 속 작은 음악회'를 개최한다고 밝혔다.

이번 작은 음악회는 겨울철 보성을 찾는 주민과 관광객에게 말차 향과 음악이 어우러진 특별한 휴식을 제공하기 위해 보성군이 기획한 소규모 문화 행사다.

'말차 향기속 작은 음악회' 포스터. 보성군 제공

AD

공연은 매회 오후 1시 30분부터 3시까지 진행되며, 국악·클래식·플루트 등 다양한 장르로 구성된다.

군은 최근 말차 트렌드 확산에 따라 '보성다향'의 가치를 문화예술과 접목하여 봇재를 차·카페·전시가 결합한 복합문화공간으로 활성화하기 위해 이번 음악회를 마련했다.





AD

군 관계자는 "겨울철 보성을 찾는 주민과 관광객 모두가 차와 음악이 어우러진 따뜻한 시간을 보내길 바란다"며 "지역 문화공간 활성화에도 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>