이장우 대전시장 "인구 증가 원인으로 지역경제 성장 첫손 꼽아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인구 증가·지역경제 성장·스포츠 성과 등 긍정적 지표 확인



"트램·공공어린이재활병원·웹툰클러스 등 예산안 세심히 챙길 것"

사진=대전시 제공

AD

이장우 대전시장은 "2013년부터 이어져 온 인구 감소세가 올해 들어 뚜렷한 증가세로 돌아섰다"며 "인구 증가의 배경으로 지역경제 성장을 첫손에 꼽았다"고 밝혔다.

이 시장은 2일 주재한 올해 마지막 확대간부회의에서 "지난 10월 기준 누적 2800여 명 증가해, 전국적으로는 경기·인천에 이어 세 번째 증가 폭을 기록했다"며 이같이 말했다.

이 시장은 올해 경제, 관광·문화, 교통인프라 등의 2025년 시정의 주요 성과를 공유하며 연말·연초를 대비한 선제 대응 체계를 주문했다.

특히 "공직자 전 조직의 탁월한 역량이 발휘된 한 해였다"고 모든 공직자에게 감사의 뜻을 표하며 올해 성과를 공유했다.

사진=대전시 제공

지역 경제 성장에 대한 언급도 있었다.

지역 상장기업 67개 사의 시가총액은 약 90조 원으로, 이는 민선 8기 출범 이전인 약 35조 원에서 크게 높아진 수치다. 기술수출 규모도 약 13조 3000억 원에 달한다.

외국인 직접 투자액(FDI) 역시 지난해 5억 9100만 달러로 2021년 대비 503% 늘어나며 역대 최대 실적을 기록했다.

글로벌 과학기술 기업인 독일 머크 라이프사이언스(머크사)는 대전에 신규 바이오 프로세싱 생산센터 건립을 위해 한화 약 4300억 원(3억 유로)을 투자해 올해 완공을 앞두고 있다. 또 리가켐바이오 등 여타 외국 바이오 기업 등의 투자 신고도 접수, FDI가 급증하는 추세다.

여기에 1인당 소득 및 도시 브랜드·생활 만족도 조사에서 전국 상위권을 꾸준히 유지하고 있다.

사진=대전시 제공

대전 연고 스포츠팀의 약진도 눈부시다.

한화이글스와 대전 하나시티즌은 올해 나란히 준우승을 차지했으며, 전국체전에서 종합 9위를 달성하며 23년 만에 한 자리 순위에 진입했다.

특히 지난달 30일 진행된 한화이글스 창단 40주년 기념 불꽃 쇼는 전국에서 많은 인파가 몰렸지만, 안전사고 없이 마무리됐다.

관광·문화 산업도 괄목할 만한 성과를 거뒀다.

꿈돌이 굿즈는 150여종 가까이 확장했고, 꿈돌이 미식 시리즈인 라면은 110만 개, 막걸리는 6만 병, 호두과자는 2억 2000여만 원어치 판매됐다.

대전 빵 축제는 전국적으로 인기가 확산하고 있으며, 국내 최대 규모 와인 박람회인 '대전국제와인 엑스포'도 매년 많은 관광객이 몰리고 있다.

이 시장은 유성복합터미널·신 교통수단 등 교통 인프라 현안도 점검하며 "철저히 준비해 속도감 있게 추진해 달라"고 말했다.

유성복합터미널 조성 사업은 현재 공정률이 90% 가까이 되면서 당초보다 2년 앞당겨 올해 말 마무리될 예정이다. 내년 1월 중순 개장을 목표로 한다.

유성복합터미널은 구암역 인근 부지에 시외버스·고속버스 노선을 통합해 교통 편의를 높이고, BRT와 연계한 환승 체계를 구축하는 사업이다.

사진=대전시 제공

신 교통수단인 3칸 굴절차량도 곧 국내 도착 후 인증시험이 예정돼 있다.

대전~세종~청주 공항을 잇는 CTX 사업 역시 지난달 한국개발연구원(KDI)의 민자 적격성 조사를 통과하며 속도를 내고 있다. 민간 투자 방식으로 추진돼 2028년 착공, 2034년 개통이 목표다.

PF(프로젝트파이낸싱) 중단 등으로 어려움을 겪는 지역 건설업계를 위해 공사 기성금 등도 지연 없이 신속히 예산 집행할 것을 지시했다.

그러면서 내년 예산 집행도 "1월부터 즉시 투입할 수 있도록 하라"며 선제 대응을 주문했다.





AD

이 시장은 내년 예산안과 관련해 "트램을 비롯해 공공어린이재활병원, 웹툰클러스 등의 예산이 상당 부분 반영된 것으로 확인됐다"며 "예산안이 최종 의결될 때까지 세심하게 챙기도록 하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>