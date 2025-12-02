본문 바로가기
이창용 '서학개미 발언'에 슈카 "쿨해서 해외주식? 국장하는걸 감사해야"

방제일기자

입력2025.12.02 13:54

이창용, 고환율 원인으로 '서학개미' 지목
슈카 "해외주식 매수 국민연금 더 많이해"

경제 유튜버 슈카월드(슈카·본명 전석재)가 대학 시절 은사이자 올해 초 협업도 진행한 한국은행 이창용 총재의 발언에 대해 반박에 나섰다. 지난달 30일 슈카는 자신의 유튜브 채널 라이브 방송에서 "우리가 해외 주식 투자를 꼭 '쿨해서' 하는 게 아니다"라며 "해외 투자를 하는 젊은 사람에게 물으니 '쿨해서 한다'더라"라고 말한 이 총재의 발언을 언급했다.

이창용 '서학개미 발언'에 슈카 "쿨해서 해외주식? 국장하는걸 감사해야" 이창용 한국은행 총재가 27일 서울 중구 한국은행에서 열린 기자간담회에서 발언하고 있다. 2025.11.27 [공동취재] 연합뉴스
앞서 이 총재는 지난달 27일 기자간담회에서 현재 1400원 후반대의 고환율 흐름이 이어지고 있지만, 걱정하지 않는다며 "만약 원·달러 환율이 1500원을 넘는다면 그건 이른바 '서학개미'들의 해외 주식 투자 때문"이라고 답했다. 그러면서 이 총재는 "젊은 분들이 하도 해외 투자를 많이 해서, 왜 이렇게 해외 투자를 많이 하느냐고 물어봤더니 '쿨하잖아요' 이렇게 답해서 깜짝 놀랐다"며 "무슨 금리 뭐 이런 게 아니라 해서 이게 무슨 유행처럼 막 커지는 게 그래서 그런 면에서 걱정된다"고 강조했다.


이 총재가 고환율의 원인으로 '서학개미'를 지목한 것을 두고 다양한 해석이 나왔다. 국내 주식의 투자 매력이 떨어지는 본질적인 문제를 제쳐두고, 국내 투자자들의 해외 투자 행위를 비판하는 것이 적절하냐는 목소리도 나왔다. 슈카 또한 국장(국내 주식시장) 수익률과 미장(미국 주식시장) 수익률을 비교하며 "심지어 해외주식 매수는 국민연금이 더 많이 했다"고 지적했다. 이어 그는 "순대외자산의 비중이 높아지는 건 선진국들도 대부분 경험했던 흐름이다. 우리도 지나치게 부동산 일변도였던 포트폴리오가 다각화되는 긍정적인 방향"이라고 분석했다.

이창용 '서학개미 발언'에 슈카 "쿨해서 해외주식? 국장하는걸 감사해야" 경제 유튜버 슈카월드(슈카·본명 전석재)가 대학 시절 은사이자 올해 초 협업도 진행한 한국은행 이창용 총재의 발언에 대해 반박에 나섰다. 유튜브 '슈카월드 라이브'

슈카의 작심 발언에 이들의 과거 인연을 아는 사람들은 "의외"라는 반응도 보인다. 이 총재는 과거 서울대 경제학부 교수로 재직했고, 97학번인 슈카가 서울대 경제학부 시절에도 수업을 진행했다. 슈카가 직접 이 총재의 수업을 들었다고 언급한 적은 없으나, 시기상 이 총재는 슈카의 학부 시절 교수진이었던 셈이다.


2030들이 주류를 이루는 인터넷 커뮤니티에는 슈카의 유튜브 내용에 공감하는 댓글도 상당수 올라왔다. "미국 증시로 엄청나게 많은 돈이 빠져나가는 건 사실이지만, 그렇다면 국장의 매력도를 높여야지 한은 총재가 '2030이 걱정된다'는 투로 말하는 게 말이 되나", "2030들은 자신의 미래를 걸고 투자하는데, 어떻게든 아등바등 살려는 사람들에게 한은 총재가 할 말이 아니다"라는 등의 반응이었다.


이 가운데, 올해 1월 한국은행 유튜브 채널은 개설 이후 12년 만에 실버 버튼을 받았는데, 이 과정에서 슈카와의 협업이 주효했다는 평가를 받았다. 한국은행 측은 구독자 10만 돌파를 앞두고 슈카를 초대해 영상을 촬영했고, 한국은행에 궁금한 점을 물어보면 100명을 추첨해 선물을 주는 이벤트도 진행한 바 있다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

