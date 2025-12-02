"AI 경쟁 밀린다"…애플, AI 수장 교체

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

애플의 인공지능(AI) 부문을 총괄해온 존 지아난드레아 수석 부사장이 교체된다고 미국 경제매체 CNBC가 1일(현지시간) 보도했다.

로이터연합뉴스

AD

CNBC에 따르면 애플은 지아난드레아의 퇴임을 이날 공식 발표했다. 후임에는 구글의 AI 조직 딥마인드와 마이크로소프트(MS)에서 일했던 AI 연구원 아마르 수브라마냐가 선임됐다.

CNBC는 애플의 AI 책임자 교체에 대해 지난해 AI 시스템인 '애플 인텔리전스' 출시 이후 "애플의 AI 조직에서 이뤄진 가장 눈에 띄는 개편"이라고 평가했다. 또 이번 교체가 애플이 AI 분야에서 경쟁사들에 뒤처졌다는 평가를 받는 가운데 이뤄진 것이라고 CNBC는 짚었다.

구글 출신인 지아난드레아는 2018년 애플에 합류한 뒤 애플의 음성 비서 '시리'를 비롯한 AI 총괄 책임을 맡아 왔다. 하지만 애플이 AI 경쟁에서 밀린다는 평가가 나오면서 지아난드레아의 애플 내 입지가 약화하고 있다는 관측이 제기됐었다.

애플은 시리를 개인 맞춤형 AI로 업그레이드해 선보일 예정이었지만 출시를 연기한 상태다.

수브라마냐는 AI 담당 부사장을 맡게 되며 소프트웨어 엔지니어링 수석 부사장인 크레이그 페더리기에게 보고하게 된다고 애플은 밝혔다. 수브라마냐는 기초 모델, 연구, AI 안전을 담당하는 팀을 이끌 예정이다. 지아난드레아 아래에 있던 다른 팀들은 사비 칸 최고운영책임자(COO) 산하 등으로 이동하게 된다고 회사 측은 밝혔다.





AD

지아난드레아는 2026년 봄 은퇴할 때까지 고문으로 활동할 예정이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>